Experto en ciencias políticas por reunión entre Bachelet y Boric: “Es un factor importante para conquistar esos votos de izquierda que están dudando”

A pocos días del balotaje, el doctor en ciencias políticas y académico de la Universidad Católica de Temuco, Christopher Martínez, analizó en ADN Hoy el último debate presidencial. “Creo que lo más importante fue cuán evidente se ha vuelto la moderación de cada candidato en torno a sus ideas, reconociendo sus errores o aclarando algunas afirmaciones que han hecho en el pasado”, dijo de plano el experto.

Sin embargo, una punta de lanza podría ser la reunión que Gabriel Boric tuvo con la expresidenta y alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. “Es un factor importante para conquistar esos votos de izquierda que están dudando de la capacidad de Gabriel Boric, y en el fondo para sanar la relación entre la nueva izquierda que representa Gabriel Boric y la antigua centro izquierda que era la que representaba Michelle Bachelet. Y ella (Bachelet) tiene alta credibilidad en esos círculos de centro izquierda y por tanto lo veo como algo positivo para su campaña”, planteó Martínez.

Moderación

“Creo que ambos han vuelto a tratar de conquistar el voto más de centro, a moderarse, porque el voto de los extremos lo tienen asegurados. Esa es la estrategia”, explicó Martínez. Y si de elegir un ganador se tratara, el doctor señaló que “vi a Gabriel Boric mucho más sólido y además con mucho más énfasis en las propuestas que estaba haciendo y a los puntos que quería marcar. A José Antonio Kast lo vi más bien similar a cómo estuvo en los otros debates, sin esa fuerza de empujar y entendiendo que esta era la última instancia televisada para toda la ciudadanía”.

Exceptuando el momento en que el abanderado de Apruebo Dignidad es increpado por el test de drogas (y luego reveló que se hizo uno), al candidato del Frente Social Cristiano se le vio menos atacante. A juicio de Martínez, es porque “el escenario también cambia”. “Ya no tenemos a los candidatos sacándose cosas en cara. Ahora las luces recaen sobre él. En ese sentido, creo que el repertorio de ideas y propuestas de Kast es conocido y carece de muchas más sorpresas. Una forma de canalizar atención es atacar a Boric o decirle que haya cambiado, que haya madurado, es una propuesta más reactiva de José Antonio Kast. Eso llama la atención, porque recordemos que criticaba constantemente a Boric por no querer debatir. Yo pensaba que tenía propuestas bajo la manga que iban a ser reveladas y eso por lo menos ayer no estuvo”, manifestó.

Pero la ampliación de miradas, la búsqueda del centro, podrían, quizás, afectar la credibilidad de los aspirantes a La Moneda. Aunque para el profesor de la Católica de Temuco es una señal de “la importancia de la estatura del cargo de Presidente, de la oficina presidencial”.

“Ambos tienen que empezar a mostrarse como líderes de Estado, que es lo que están aspirando a ser. Por eso hemos visto reconocimiento de errores, dispuesto a establecer alianzas más amplias, en moderación y apertura en cuanto a sus posturas, reconocimiento táctico de los 30 años, donde estaban los gobiernos de la Concertación. Por eso la reunión con Michelle Bachelet y Ricardo Lagos son muy importantes (…) No es raro que un candidato vaya moderándose en el tiempo; lo que sí podría cuestionar un poco esa credibilidad es si vuelve a cambiar a su posición original. Eso podría dañar, pero no es algo que se vea en el tiempo”, agregó Martínez.

Sin embargo, sobre los números que dejó la primera vuelta, el cientista político ve que desde los ojos de Apruebo Dignidad “perdió con José Antonio Kast y corre el riesgo a perder por segunda vez, nada menos que con José Antonio Kast. Ese es el escenario que está pensando Boric y que lo ha hecho moderarse y abrir sus horizontes. Pero las ganancias en términos electorales de abrirse un poco más a sectores que le han brindado apoyo, a la izquierda más moderada, es positivo en el tiempo”.