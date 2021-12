Gabriel Boric llevó resultado de test de drogas al Debate Presidencial Anatel y emplazó a José Antonio Kast

En el Debate Presidencial Anatel de este lunes, los candidatos presidenciales nuevamente discutieron en torno a la realización de un test de drogas: en respuesta a las reiteradas invitaciones de José Antonio Kast, Gabriel Boric llevó un comprobante del examen que se realizó.

La situación se generó cuando se habló del ítem Narcotráfico, instancia en la que el abanderado del Frente Social Cristiano volvió a insistir sobre el test.

“A mí me tocó en la elección presidencial anterior (2017) insistir mucho en el test de drogas. En este también lo he hecho”, afirmó Kast. “No he tenido la acogida de Gabriel en este caso de someternos ambos a un test de drogas. Yo creo que esto es un buen momento para que los dos digamos ‘vamos a hacer un test de drogas y de pelo’ para acreditar que ninguno de los dos consume”.

El test de drogas de Boric

Luego que la periodista Soledad Onetto pusiera pausa al debate para que Boric respondiera a la interpelación, el candidato de Apruebo Dignidad sacó un sobre con un documento. “Sabe, le voy a responder esta pregunta, porque no estoy presto para hacer shows como los que propone muchas veces José Antonio Kast“, señaló.

Y luego procedió a mostrar un test de drogas que se realizó en la Red Salud UC Christus, que luego compartió en las redes sociales. “Yo no soy un consumidor de drogas, y el plantear la sospecha que es la misma característica de todos los discursos de ultraderecha, tratar de instalar una sospecha”, añadió Boric.

También recordó que “los partidarios de Kast hasta me inventaron una ficha clínica falsa, que en Magallanes una clínica tuvo que salir a desmentir”.

Consultado por Soledad Onetto sobre si le molestó hacerse el test de drogas y la interpelación de José Antonio Kast, Gabriel Boric sostuvo que “me parece que la campaña de mentiras y difamaciones, el tratar de hacer una campaña sucia en vez de expresar las ideas propias no es el camino que requieren los chilenos”.

En respuesta a la acción de Boric, Kast dijo que “le agradezco a Gabriel nuevamente, pero podríamos haber evitado bastante de los debates, donde él podría haber pedido disculpas antes de que hubiera escalado, y en el tema de drogas, claramente si hubiese accedido inicialmente, habríamos evitado esto“.

