“Por ti estamos haciendo esto”: Gabriel Boric firmó un compromiso por viviendas dignas con un niño como protagonista

A casi una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, participó de una instancia de un encuentro masivo con diferentes agrupaciones sociales, comités de vivienda y campamentos.

La iniciativa funcionó bajo el nombre de Encuentro por la vivienda digna y el derecho a la ciudad, el cual se llevó acabo en el anfiteatro del Parque La Castrina ubicado en la comuna de San Joaquín, lugar al que además de cientos de personas, también asistieron figuras del espectáculo y mundo artístico.

En el momento, el presidenciable firmó un compromiso para implementar un plan de acción que tiene como finalidad la realización de una agenda de soluciones habitacionales que dispone de seis puntos claves: nuevo sistema de postulación, la construcción de viviendas, arriendos justos, asegurar recursos para la solución de los campamentos, vivienda de calidad con energía sustentable, entre otros.

“Nos hemos comprometido también a crear diferentes mecanismos, por ejemplo, la construcción de viviendas públicas para poder arrendar a precio justo y de esta manera también contribuir, ojalá, a contener la tremenda alza de precios de arriendos que hoy día se hacen impagables para la mayoría de las familias”, explicó el candidato.

Junto con lo anterior, la autoridad indicó que “lo importante que construimos con profesionales y también con los pobladores y pobladoras, con la gente que no tiene casa y en eso nos estamos jugando porque este va a ser un gobierno de puertas abiertas por el pueblo”.

La promesa de Gabriel Boric a Facundo, un niño de La Pintana que subió al escenario

Durante el discurso del candidato, un niño subió al escenario, momento en el que el oriundo de Punta Arenas detuvo sus palabras para dirigirse directamente al menor.

“Oye Facundo, por ti, estamos haciendo esto, no te vamos a olvidar”, comenzó diciendo.

“Cuando uno mira a Facundo a los ojos, o de cualquier niño de Chile, uno dice como crest… le vamos a fallar” agregó.

Entre los aplausos espontáneos de la gente presente, el candidato agregó que “por eso, quiero que sepan que aunque nos equivoquemos y a veces cueste más avanzar siempre vamos a estar pensando en esos ojos. No venimos a decirles voten por nosotros, y después si te he visto, no me acuerdo, acá estamos haciendo un compromiso existencial, un compromiso de sangre”.