El duro round de Boric y Parisi: candidato de Apruebo Dignidad optó por no asistir al programa “Bad Boys”

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, finalmente confirmó que no asistirá al programa Bad Boys encabezado por Franco Parisi, lo que desató una dura reacción por parte del exabanderado del Partido de la Gente.

TVN transmitió la noche del miércoles Candidato, llegó tu hora, que protagonizó el diputado por Magallanes. Además de hablar temas referentes a su programa, comunicó su decisión de no entrevistarse con Parisi, a la luz de los antecedentes en torno al no pago de su pensión alimenticia y la investigación del Servel contra el PDG.

Cabe señalar que, en la primera vuelta presidencial, Parisi obtuvo 900.064 votos, quedando en el tercer lugar. Por esta razón, quienes optaron por el ingeniero comercial han sido objeto de disputa, especialmente en el sector de derecha.

De hecho, José Antonio Kast ya estuvo en el programa virtual del excandidato a La Moneda.

“Hay que guiarse por principios”

“Me he tomado unos días de reflexión para poder una decisión, porque hay opiniones encontradas si debo o no ir a ese programa, después de pensarlo mucho y escuchar principalmente a las mujeres de Chile que me han hablado, y me han manifestado su preocupación“, sostuvo Boric.

Además, argumentó que “electoralmente sería rentable, pero en elecciones y en la vida hay que guiarse por principios y dado la inaceptable deuda de pensión de alimentos de Parisi, no es algo que deba aclarar como dijo Kast, es algo que tiene que pagar y cumplir“.

“Dado que está pendiente, he decidido no ir al programa de Franco Parisi, y seguir hablando como lo hemos hecho hasta la fecha con parte del Partido de la Gente (…) vamos a tener una reunión en unos días”, sostuvo Boric acerca del programa virtual del expresidenciable.

Finalmente, subrayó que “me parece que legitimar este tipo de actos, en particular el no pago de pensión de alimentos, que ha sido un sufrimiento de las mujeres en Chile, por intereses electorales, es algo que no corresponde“.

Las advertencias de Parisi: “Desmenuzaremos su programa”

Desde su cuenta de Twitter, Franco Parisi lanzó duras críticas en contra de Gabriel Boric por confirmar su inasistencia a Bad Boys y señaló que la decisión del candidato presidencial fue “despreciar nuestra invitación a conversar con nuestra comunidad“.

En esa línea, el ingeniero comercial advirtió que “haremos el programa de igual manera y desmenuzaremos su plan de gobierno en detalle y el impacto que podría tener para Chile“.

Y no se quedó allí, ya que afirmó también que “él nos visitará virtualmente“.

