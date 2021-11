Franco Parisi llamó a sus votantes a no revelar su opción de voto para segunda vuelta: “Los vas a tener en ascuas”

A tan solo 21 días para la segunda vuelta presidencial, el escenario político está más vivo que nunca, moviendo todas sus fichas para apoyar a los respectivos candidatos que se enfrentarán en el balotaje del 19 de diciembre.

Frente a esta situación, el ex candidato presidencial del Partido de la Gente y tercer lugar en la primera vuelta del 21 de noviembre con casi 900 mil votos, Franco Parisi, llamó a los votantes del norte y del Biobío a no revelar su opción de voto, para mantener a Gabriel Boric y José Anotnio Kast en ascuas.

“El próximo Presidente lo elige la gente del norte y la gente de la región del Biobío. Y por supuesto, el Partido de la Gente. No hay más. El resto ya está repartido. Por lo tanto, si eres del norte o del Biobío, por favor no digas por quién vas a votar. Porque de esa forma, los vas a tener en ascuas. Y además, van a tener que comprometerse con una programa especial para el norte y para el Biobío”, afirmó el ingeniero comercial, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Es el momento que tanto deseábamos, de que por fin las regiones, en este caso el norte del Chile y el Biobío fueran los principales elementos de discusión política y no siempre Santiago”, agregó Parisi.

Una crítica a los medios

Además de llamar a no revelar la opción de voto para la segunda vuelta, Franco Parisi aprovechó la instancia y criticó a algunos medios de comunicación, a los cuales acusó de “manipular” a la ciudadanía. “No le creas a Canal 13, un canal canalla y mentiroso. Igual que CHV. Igual que El Mercurio y La Tercera. Ellos mienten. Te van a tratar de manipular”.

“Tú tienes el voto, está en tu manos la decisión. Lo único que tiene que hacer es no contarle a nadie, para que se desviven tratando de hacer un programa orientado al norte y al Biobío. De no ser así, de nuevo la aplanadora de izquierda y derecha va a pasar por sobre ti”, sentenció el ex postulante a La Moneda Parisi.