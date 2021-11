Evelyn Matthei pasó la cuenta a horas de las elecciones: “La UDI me cerró el paso y además se equivocaron”

A solo horas de las elecciones que definirán al próximo Presidente o Presidenta de la República, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, rememoró esos meses en los que su nombre sonaba como la carta de la continuidad por la UDI y el oficialismo para el sillón en La Moneda.

“Está re claro que la UDI me cerró el paso y está re claro además que se equivocaron”, dijo la autoridad municipal.

La declaración está enmarcada en una conversación con el diario El Día, de La Serena, región por donde la alcaldesa Matthei está viajando.

Y tras esa reflexión, agregó: “Pero mire, yo estoy en lo mío. Del punto de vista personal, nada me gusta más que ser alcaldesa de Providencia, así que en lo personal yo gané. Pero tengo muy claro que no lo hicieron para que yo me sintiera contenta”.

La edil también tuvo tiempo de hablar de Nicolás Cañas, director de Patrimonio del municipio, y las duras declaraciones que el funcionario municipal tuvo contra la periodista Macarena Pizarro, a raíz del último debate presidencial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Evelyn Matthei (@evelynmatthei)

“Hoy día, el maltrato por Twitter es pan de todos los días (…) creo que tenemos que empezar a cuidar el lenguaje, a cuidar la forma en que nos comportamos”, expresó Matthei.

Además detalló que “he sido sumamente maltratada en Twitter por mucha gente y nunca he salido a pedir la renuncia de nadie, porque no se trata de que una persona renuncie o no, se trata de cuidar la democracia, de cuidar nuestro país, de cuidar la amistad cívica”.

“También yo he sido dura con otras personas, así que no soy quién para lanzar la primera piedra”, señaló la alcaldesa al citado medio.

“Cualquiera que sea Presidente le va a tocar muy, muy duro”

Finalmente Evelyn Matthei, histórica militante UDI, hizo sus proyecciones para el país luego de los comicios del 21 de noviembre. “Lo que se viene es muy duro. Cualquiera que sea Presidente le va a tocar muy, muy duro“, auguró.

“Las personas que se acostumbraron a recibir el IFE, pero no va a poder mucho tiempo más, ya no hay dinero (…) Lo más probable es que en el invierno del próximo año vamos a tener problemas nuevamente. Ha habido muy poca inversión, vamos a tener muy pocos puestos de trabajo, va a haber harta cesantía: las personas esperan algo mejor en términos de pensiones, de salud y educación”, señaló Matthei.

“Cualquiera que salga no va a tener mayoría en la Cámara de Diputados y en Senado. Entonces, todos estos jueguitos que ha habido de acusaciones constitucionales van a seguir (…) En el país nos hemos ido enemistando cada vez más. Los ataques son cada vez peores, el lenguaje que se usa es sumamente duro y descalificatorio y cada vez más nos vemos más como enemigos que como chilenos”, sentenció la alcaldesa.