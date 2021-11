Senadora Jacqueline van Rysselberghe reafirmó su postura: “Yo voy a votar por Kast”

Quedan solo cuatro días para las votaciones que definirán al próximo Presidente o Presidenta de la República, junto con el rearme de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, además de los Consejeros Regionales. En estas fechas se ve lejos esa jornada de primarias de julio, donde el oficialismo y la oposición eligieron a sus presidenciables y los partidos participantes comprometieron sus apoyos.

Sin ir más lejos, la fuga de militantes de Chile Podemos Más que ha manifestado abiertamente su preferencia hacia el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, puede ser vista como una señal de esa misma distancia. Y en esa línea, la senadora y expresidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe se sumó a los díscolos, puesto que en conversación con ADN Hoy adelantó su voto el domingo 21 de noviembre: “Yo voy a votar por Kast, si”.

La revelación ocurrió luego de un breve análisis de la participación de los candidatos de derecha en el debate de Anatel del lunes pasado. “Sichel ha pasado varias cosas: creo que él tiene que ser convocante y creo que eso le falta. Creo que tiene un nivel de agresividad que es alto. En lo personal, esta ironía para referirse a los que empezamos a ver que equivocaba el adversario (‘entusiasmismo‘ decía el abanderado oficialista) y que en lugar de plantear las diferencias, que son evidentes con Boric, trataba de golpear a José Antonio Kast, me parece que no es una actitud que convoque”, señaló Jacqueline van Rysselberghe.

“No es que (Sichel) haya tenido un desempeño brillante en el debate, fue bastante mejor que los anteriores, efectivamente, pero me parece que es tarde. No creo que vaya a mover la aguja en la población. Kast se logró plantear como una persona que no tiene miedo de darle el respaldo a Carabineros, que quiere restablecer el orden público, que quiere que el país crezca en armonía”, agregó la senadora antes de confirmar que el abanderado del Partido Republicano será su opción.

La declaración a favor de Kast, no obstante, se contrasta con una entrevista que van Rysselberghe dio al vespertino de La Tercera en julio pasado, antes de las primarias. Allí, sus proyecciones diferían diametralmente de las actuales. “Hoy nadie puede pensar que José Antonio Kast va a ganar la elección, ni siquiera va a pasar a segunda vuelta. Desde esa perspectiva, él también tiene que evaluar con generosidad qué es lo mejor para el país”, indicó la extimonel de la UDI.

Acusación y cuarto retiro

La Cámara Alta ha sido el foco de la discusión en los últimos días: la fallida acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera de ayer y la discusión por el cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales han sido parte de la agenda política de esta semana. Sobre lo primero, Van Rysselberghe evaluó que “es una herramienta que se puede usar, pero acá se usó en base a verdades a medias, a suposiciones”.

“Recuerdo el discurso de Guido Girardi, que él reconocía que era complejo acusar al Presidente, y después se fue al tema medioambiental, con lo que estamos todos de acuerdo pero que no tiene nada que ver aquí”, agregó la congresista. Además, enlazó la acción política con el contexto. “Lo curioso es que se trate de destituir un Presidente generando una acusación constitucional cinco o seis días antes de la elección más importante de los últimos años, sabiendo además que no tienen los votos. Esto fue una maniobra electoral mañosa. No discuto que se pueda generar una acusación contra el Presidente de la República, pero a lo menos no sobre suposiciones”, sostuvo.

La senadora Van Rysselberghe también hizo sus proyecciones respecto a la discusión por el cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales. “Los diputados están desesperados porque se vienen las elecciones. No sé si se va a aprobar o no, pero si ya estamos en día miércoles, en semana distrital, tendrán que hacer modificaciones al proyecto. Que nos citen antes de las elecciones sería un despropósito increíble”, cerró.