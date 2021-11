Hablará “hasta la segunda vuelta”: Yasna Provoste anunció a Jaime Naranjo como vocero, pero él dice que lo entendió “como broma”

Bromeando con que hablará “hasta la segunda vuelta”, la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, confirmó que el diputado Jaime Naranjo se sumará como vocero a la última etapa de la campaña, de cara a las elecciones del próximo domingo 21 de noviembre.

“Tenemos la grata noticia de sumar como vocero al diputado Naranjo, que se ha comprometido a hablar de aquí hasta la segunda vuelta, así que muchas gracias”, dijo en medio de las risas de los acompañantes Yasna Provoste.

Así, la también senadora de la DC intentaría aprovechar el buen momento que vive el parlamentario Naranjo, que sumó gran simpatía en la población luego de leer por más de 14 horas seguidas las 1.300 páginas del libelo de la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera entre el lunes y martes de esta semana, dando tiempo así a que el diputado Giorgio Jackson pudiera llegar a votar la iniciativa.

Jackson, estaba en cuarentena preventiva por ser contacto estrecho del candidato Gabriel Boric, que tenía covid-19, y se consideró un voto clave para poder aprobar la Acusación que pasó con éxito por 78 votos a favor al Senado.

Pero, Naranjo dijo que lo entendió “como una broma”

Sin embargo, y después de que la candidata hiciera el anuncio, el propio Jaime Naranjo señaló desde el Congreso que además de haber entendido que todo se trató de “una broma”, cree que no tiene las condiciones para ser vocero de la campaña de Provoste.

“Yo lo entendí como una broma ya que como habÍa hablado tanto tiempo, podÍa hablar como ella señaló, hasta segunda vuelta (…) Creo que hay personas que pueden hacerlo mejor que yo, agradezco el gesto, pero lo entendí como una broma y no como una petición formal para ser vocero. No lo entendí como una invitación, lo entendí como un comentario, pero oficialmente nadie me ha comentado que pueda ser vocero, no es que no quiera, es que hay personas que tienen más condiciones que yo para ser vocero”, apuntó el diputado del PS.

Revisa aquí el momento en el que Yasna Provoste anunció la vocería de Naranjo:

Como sabemos que le gusta hablar y es muy elocuente y convincente en sus argumentos, desde hoy el @diputadonaranjo se integra al equipo de voceros y voceras de nuestra campaña. Bienvenido, Jaime! pic.twitter.com/90ueu9EhLw — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) November 10, 2021