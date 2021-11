Sichel sobre su propia niñez: “En política no solo hay historias bonitas, estoy orgulloso de lo que soy”

Durante la mañana de este lunes 8 de noviembre el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, respondió preguntas de niños, niñas y adolescentes en el marco del conversatorio con la Defensoría de la Niñez llamado “No votan, pero sí opinan”, donde tuvo la oportunidad de hablar además de su propia niñez y las dificultades que vivió.

En la oportunidad, Sebastián Sichel cuestionó que en el canal La Red hayan entrevistado a quien fue identificada como su tía política, indicando que el haberle dado espacio da pie a la revictimización y a normalizar la violencia intrafamiliar.

“No es pariente mía, es pariente político de alguien que golpeaba a mi madre, que hable de mi infancia, que revictimice a mi familia es algo vergonzoso, significa que no hemos entendido lo que significa la violencia intrafamiliar. Es como si mi mamá porque tenía una enfermedad sicológica, él tenía derecho a pegarle”, dijo el candidato al respecto.

El candidato Sichel además aseguró estar “orgulloso” de su propia historia de superación y de su familia, apuntando que “en política no solo hay historias bonitas”.

“Estoy orgulloso porque pone en debate una discusión distinta. Estoy orgulloso de que mi madre, mi hermana y yo hayamos construido esta historia, estoy orgulloso de lo que soy“, indicó el aspirante a La Moneda.

Finalmente criticó que en “algunos medios” se le de espacio a lo que calificó como revictimización y a la normalización de la violencia intrafamiliar.

“Lo que pasó ayer fue una vergüenza, que alguien que no nos conoce termine opinando si se le podía pegar a mi mamá (…) No se entiende nada de violencia intrafamiliar y revictimización, cuando entrevistas a alguien que no conocía. Que normalicen el abandono y la delincuencia no me parece”, puntualizó.

