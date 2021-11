La tierna pregunta que enfrentó Sebastián Sichel en “No votan, pero sí opinan”: “¿Qué puedes hacer para que los niños sean felices?”

Sebastián Sichel, el candidato presidencial del pacto Chile Podemos Más, abrió este lunes 8 de noviembre el ciclo de entrevistas de Radio ADN llamado “No votan, pero sí opinan”.

Y el exministro de Desarrollo Social abordó diversas materias vinculadas a los menores, que él y los otros aspirantes al Palacio de La Moneda abordarán en el programa Ciudadano ADN, un ciclo organizado junto a la Defensoría de la Niñez.

Una de las consultas hechas a Sebastián Sichel fue efectuada por Eduardo Vargas, de cuatro años, quien le preguntó lo siguiente:

“Si eres Presidente, ¿qué puedes hacer para que los niños sean felices”, fue la participación de Eduardo Vargas.

“Me interesa que los niños sean sujetos de derecho. Que sus opiniones san escuchadas y que sean parte de los debates públicos”, respondió Sebastián Sichel.

El expresidente del BancoEstado y excabeza de la Corfo dijo que espera que los menores “no sean tratados antes de los 18 años como sujetos inferiores en derechos”.

“Aquí tenemos una especie de blanco y negro a los 18 años. Desde esa edad se tienen derecho a todos, pero antes no”.

Sebastián Sichel: “Los niños son el presente”

“Pero si los niños son considerados sujetos de derecho, obviamente van a avanzar en una sociedad que los considera como protagonistas”.

Para Sebastián Sichel “es algo rídiculo eso de que los niños son el futuro, es algo de otra época.. Los niños son el presente, y de hecho las grandes causas en Chile son movilizadas por niños y adolescentes”.

“Por lo tanto, hay que incorporarlos efectivamente al proceso de toma de decisiones de una sociedad democrática. No hay que jugar a que no son parte de nuestra sociedad”.

El candidato independiente precisó que “crearía consejos consultivos de niños, algo que traté de concretar como ministro y no resultó”.

“A los niños no se les considera y muchas políticas públicas están destinados a ellos, por ejemplo los temas de educación y la infraestructura”.

“Por ejemplo, alguien del barrio me dijo que hicieron una cancha de un deporte que no practica. Eso muestra que los menores no son considerados”.