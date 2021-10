Evelyn Matthei por Sebastián Sichel: “No he visto a los dirigentes ni a los partidos apoyando al candidato que ganó la primaria”

La alcaldesa de Providencia y exsenadora de la UDI, Evelyn Matthei, se refirió este miércoles a la candidatura presidencial de Sebastián Sichel, luego que éste dejara en libertad de acción a los militantes de los partidos de Chile Podemos Más, pese a haber ganado la primaria legal de dicho pacto político.

Al respecto, Matthei fue enfática en señalar que “hubo primarias en nuestro sector, en esas primarias participaron tres partidps y cuatro candidatos, y lo que se supone es que en un proceso de primarias todos los demás apoyan a quien resulte ganador. La verdad es que yo no he visto a los dirigentes ni a los partidos activamente apoyando al candidato que ganó la primaria“.

En ese sentido agregó que “tampoco he visto a los otros tres candidatos apoyando activamente, aunque no sé si el candidato que ganó la primaria los convocó“.

La alcaldesa de Providencia, que en un minuto fue precandidata presidencial de la UDI, partido que optó por postular a Joaquín Lavín, finalmente quiso desligarse del debate sobre lo que ocurre en el oficialismo con el candidato Sichel, indicando que está abocada a ser alcaldesa.

“Él (Sichel) es libre de decir lo que quiera, ya lo dijoy no tengo mucho más que agregar, yo estoy dedicada a Providencia, no estoy en ese tema para nada, no soy la persona indicada para comentar estas cosas, se le debería preguntar a los otros candidatos y a los partidos“, puntualizó.

En la primaria de Chile Podemos Más, Chile Vamos en ese momento, participaron Sebastián Sichel (independiente ganador con un 49,24%), Joaquín Lavín (UDI, segundo lugar con un 31,08%), Ignacio Briones (Evópoli, tercero con un 9,84%), y Mario Desbordes (RN, cuarto con un 9,83%).