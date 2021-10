Los “descolgados” de Sichel: los parlamentarios oficialistas que decidieron apoyar a José Antonio Kast

Pese a que Sebastián Sichel es el candidato oficial de Chile Podemos Más, durante esta jornada se hizo evidente la pérdida de apoyo: un grupo de parlamentarios del oficialismo tomó distancia del exministro y se inclinó por el programa de José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano.

El senador UDI Iván Moreira había anticipado que Sichel “se irá quedando solo”, debido a las marcadas diferencias entre su campaña y la de su adversario, especialmente en los temas valóricos. A esto se suman dichos de personeros del gremialismo, quienes se identifican más con el modelo de Kast y se alejan del enfoque de centro-derecha del exministro.

Los dirigentes de Chile Vamos han concordado que la estrategia no es criticar ni menos atacar al candidato del Frente Social Cristiano, considerando además la posibilidad de una segunda vuelta. Más bien, han insistido en que el verdadero adversario es Gabriel Boric, quien lidera la mayoría de las encuestas, y su alianza con el Partido Comunista.

Sin embargo, Sebastián Sichel ha insistido en marcar diferencias con José Antonio Kast. Por ejemplo, está la propuesta de eliminación del Ministerio de la Mujer, en el caso del eje programático del líder del Partido Republicano.

“Voy a ser bien transparente en esto. Somos distintos, lo somos, somos dos proyectos políticos distintos (…) Una candidatura que propone cerrar el Ministerio de la Mujer en el siglo XXI, es retroceder 40 años en nuestra historia“, expresó el candidato de Chile Podemos Más durante esta jornada.

De Sichel a Kast: el éxodo de personeros

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, José Antonio Kast sigue sumando apoyos oficialistas. Según los “descolgados”, Sichel ha perdido la “conexión” con la derecha, lo que se demuestra en los sondeos de opinión. Además, no ha sabido aprovechar el triunfo obtenido en las primarias del 18 de julio.

La UDI es el sector más incómodo con esta situación, así como el ala conservadora de Renovación Nacional. El senador gremialista y exministro de la Segpres, Claudio Alvarado, anunció durante esta jornada que apoyará al abanderado del Partido Republicano en la primera vuelta.

“Kast representa las ideas de centro derecha, expone con convicción y con fuerza sus ideales y en ese sentido hay una trayectoria de larga data donde hemos trabajado juntos, nos conocemos y me da confianza“, señaló Alvarado.

También acusó “soberbia” por parte de Sichel. “No me sentí identificado con una campaña en la cual no considera a los partidos de la coalición, no los integra”, sostuvo el parlamentario.

El listado de “descolgados” de Sichel se engrosó durante esta jornada con los diputados Leonidas Romero, Nora Cuevas, Miguel Mellado, Camila Flores y Cristián Labbé.

“Tenemos que estar con la persona que hoy lidera la derecha y esa es José Antonio Kast, él es quien hoy está unificando a la derecha. Nuestros adversarios, repito, están en la vereda de al frente. Aquí tenemos que lograr unificar a la derecha y salir lo más victoriosos posibles”, sostuvo Labbé, militante de la UDI, en conversación con T13.

Cabe señalar que durante esta jornada, los cuatro partidos de Chile Vamos sostuvieron una reunión de coordinación extraordinaria en el Congreso Nacional en Valparaíso y abordaron la compleja situación.

En la instancia acordaron movilizar a sus bases, a través de un comando territorial que ayude a reforzar la opción del candidato de Chile Podemos Más. También buscan fortalecer sus opciones parlamentarias.