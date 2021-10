El particular discurso de Nicolás Núñez en la Convención Constitucional: citó a Chayanne y terminó tocando guitarra

Este martes continuaron los discursos de los constituyentes en el marco del inicio de la discusión de fondo de la redacción de la nueva Constitución.

En este contexto, el convencional Nicolás Núñez comenzó su discurso citando al cantante puertorriqueño Elmer Figueroa, Chayanne. “No me queda otra forma que empezar mi discurso así: “si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga pa’ que sepas que te quiero como un buen torero”, señaló.

También habló sobre la fiscalización que realizó el diputado Diego Schalper, ironizando una supuesta conversación con el convencional Marcos Barraza. “Yo le dije al compañero Marco (Barraza) que no puede ser posible que nos vengan a fiscalizar de la Cámara de Diputados, es un acto de injerencia de un poder constituido a uno constituyente, no se puede hacer eso, es una falta de respeto. Le dije que hay que organizar al pueblo, levantarnos en armas y hacer la revolución“, comentó en la Sala, lo cual provocó risas en sus pares.

Asimismo, y para concluir su discurso, el convencional Nicolás Núñez sacó su guitarra para cantar, donde tocó temas como la propia redacción de la Constitución e incluso la polémica que envuelve al Presidente Sebastián Piñera respecto las negociaciones por la Minera Dominga, volviendo a sacar carcajadas.

“En esta convención habrá tres tipos de personas: el pesimista, que va a ver un túnel oscuro; el optimista, que va a ver la luz al final del mundo; estará el realista, que va a ver el tren que se acerca, pero habrá un cuarto personaje que es el maquinista“, sostuvo Núñez.

“El maquinista verá dos cosas, primero tres imbéciles que no se salen de la línea del tren, y la posibilidad también de pasarle máquina al resto. Así que llamo a no pasarnos máquina acá, a no traer prácticas de la antigua política que no queremos que existan“, cerró.