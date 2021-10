Puente Social – Decimonoveno capítulo de la tercera temporada: Gobernabilidad y exponentes históricos que podrían representar el concepto

Bajo el alero del segundo aniversario del estallido social y el inicio de la redacción de la nueva Constitución, Felipe Gerdtzen conversó sobre el concepto de gobernabilidad con diversos exponentes del mundo académico, a quienes les solicitó ejemplos de inspiración en cuanto al término mencionado.

Entre ellos, el sociólogo y profesor de la Universidad Diego Portales, Alfredo Joignant, Karin Moore, abogada de la Universidad de Chile, profesora de la Facultad de Economía y Administración UC, y Lucía Dammert, socióloga, doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, entregaron los nombres de sus candidatos.

Franklin Delano Roosevelt y el new deal

Alfredo Joignant fue quien comenzó exponiendo su ejemplo, el cual se basó en el new deal propuesto por Franklin D. Roosevelt, quien fue presidente de Estados Unidos desde 1933 hasta su muerte en 1945.

“Siempre he tenido un gran respeto y admiración por es ta clase de gobernantes que hicieron grandes transformaciones que supieron correr riesgos y que fueron muy exitosos (…) y el que más me ha impresionado, está muy a la moda hoy día con el nuevo trato verde, es Franklin Delano Roosevelt, porque fue un presidente demócrata que entró caminando a la casa blanca y salió en silla de ruedas. Recuerden que tuvo hemiplejia, Roosevelt fue un presidente que fue el hizo el new deal, el cual todos ven por su resultado, exitoso, pero que fue muy difícil de implementar“.

Con respecto a la política intervencionista puesta en marcha para luchar contra los efectos de la Gran Depresión en Estados Unidos, Joignant explicó que “lo que hizo Roosevelt fue beneficiarse de una ola electoral que sabemos no dura (…) y tuvo que enfrentarse con la corte suprema (…)”.

Pericles, Churchill y Lincoln como sinónimo de gobernabilidad

Por su parte Karin Moore, expuso que dentro de su desafío por ejemplificar la gobernabilidad “hay liderazgos interesantes, y roles importantes en la historia de la humanidad la verdad es que muchos, yéndome a mi época universitaria, me acordé del importante rol de Pericles en el siglo V a.C, porque le tocó nada más ni nada menos que un Atenas en crisis después de la guerra con los Persas, para qué decir Winston Churchill y su inspirador discurso al inicio de la Segunda Guerra Mundial, probablemente uno de los momentos más críticos de cualquier país enfrentar una guerra, pero fíjate que rescato la honestidad”.

“Él dijo desde el minuto uno ‘esto se viene duro, y hay que asumirlo de esta manera’. Saltando a este continente, Lincoln, en el discurso de Gettysburg, después de la Guerra Civil hizo un rol de sanación. El rol de Lincoln, fue francamente admirable y estremecedor” agregó.

Asimismo Moore realizó hincapié en cómo el rol femenino ha tomado potencia en el concepto de discusión. “El caso de Ángela Merkel yo creo que no solo es admirable, en términos de la conducción sino que también es admirable respeto a cómo ha logrado transmitir su calidad humana en lo que hace. Ser admirada independiente de su postura”.

Mandela como ejemplo de manejo de poder

Bajo la perspectiva de Lucía Dammert, “podríamos discutir qué significa gobernabilidad, es una discusión bastante larga. Pero, para mi dos ejemplos de liderazgo que logran encontrar un camino para fortalecer países mejores, para fortalecer democracias mejores sin duda está en el caso de Mandela, en Sudáfrica, después de la crisis, después de haber estado preso, que decide no partir por la venganza, sino decide avanzar en un proceso de reconciliación, el cual debe ser uno de los desafíos mas grande cuando uno llega al poder”.

Asimismo, la académica aprovechó la instancia para sumarse al ejemplo de Moore, y explicó el importante rol que cumplió Ángela Merkel en las decisiones políticas de Alemania.

“Además, me parece que en 2015, cuando estábamos en el peor momento de la crisis migratoria en Europa Ángela Merkel fue muy clara en decirnos, Alemania es un país fuerte, y cuando le dijo a los alemanes que Alemania era un país fuerte, y que iba a recibir a los inmigrantes especialmente desde el Oriente Medio, fue catalogada como una locura, fue catalogado como una decisión que iba a costar, y al final del día, mostró en Europa que el camino era un camino de integración que no era el camino de la estigmatización y la violencia que se habían vivido en otros lados” sentenció.