Rosa Catrileo confirmó que es el segundo caso positivo de covid-19 en la Convención Constitucional

Durante esta jornada se informó de un segundo caso de covid-19 entre los integrantes de la Convención Constitucional, hecho que fue confirmado este sábado por la constituyente Rosa Catrileo, quien dio positivo en el test de coronavirus.

De este modo, la representante se suma a su par César Valenzuela, quien durante la jornada del viernes indicó que también se había contagiado de la enfermedad.

Rosa Catrileo informó en su cuenta de Twitter que la noche del viernes “me confirmaron resultado positivo para covid-19” y que informó de inmediato a la Convención y la Seremi de Salud.

También puntualizó que “el jueves por prevención no asistí en forma presencial al pleno” y que “me encuentro bien cumpliendo el aislamiento sanitario y médico junto a mi familia en Santiago”.

— ROSA ELIZABETH CATRILEO ARIAS (@rkatrileo) September 25, 2021