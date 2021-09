“Hoy me tiraron mier…en la cara, mañana podría ser ácido”: Senador Iván Moreira reflexionó tras ser atacado con orina y fecas

En libertad, pero con prohibición de acercarse a la víctima, quedó el hombre que arrojó restos de orina y fecas al senador Iván Moreira durante el acto conmemorativo del aniversario número 42 de la comuna de Hualaihué, en la región de Los Lagos.

El fiscal adjunto en la localidad, Piero Buscaglione, confirmó que formalizó al imputado, identificado como José Sandoval, por atentado contra de la autoridad. De esa forma, en la instancia se determinó la medida cautelar de prohibición de acercarse a Moreira por un radio 100 metros, junto con fijar un plazo de investigación de 50 días para el desarrollo de la investigación.

La reacción de Iván Moreira tras ser atacado con fecas y orina

Con respecto al episodio, la autoridad explicó en entrevista para el medio El Llanquihue que “la orden de alejamiento es una clara demostración de que la justicia está comenzando a enviar señales. Estas cosas no pueden quedar impunes”.

Asimismo, el senador Moreira agregó que lo que más indignación le causó fue “el olor, cómo quedan nuestras ropas, cómo queda uno como persona. Yo le diría que mi moral está intacta”.

Bajo este escenario, el político de la UDI afirmó que espera que el episodio se investigue a fondo, “porque Chile tiene un sistema (penal) garantista, tanto que termina más preocupado de los derechos del violentista que de la víctima. Imagínese cómo vivirá la gente encerrada en lugares que están tomados por el narco, por la delincuencia” aclaró.

Con respecto al apoyo transversal que obtuvo por parte de diversos sectores políticos, el exdiputado del distrito 27 indicó que “agradezco el apoyo transversal de todo el país; del Presidente (Sebastián Piñera), de la presidenta del Senado (Ximena Rincón), del ministro del Interior (Rodrigo Delgado), de los colegas de todos los sectores políticos democráticos, que también tienen que vivir muchas veces situaciones similares. Las funas se están instalando en Chile, no solo por Twitter, sino que in situ. Eso coarta la libertad de las personas”.

A partir del comentario realizado por el diputado del Partido Socialista, Fidel Espinoza, quien indicó que hace diez años hubiese opinado que “el que siembra vientos, cosecha tempestades”, el también exalcalde de La Cisterna, designado en dictadura, aclaró que “tengo mucha tolerancia. Me cuidé de no generar un hecho de violencia, porque lo que buscan ellos es sacarlo de las casillas a uno y que actúe con violencia y yo no lo hice”.

El temor que aqueja al senador Iván Moreira, recae en la posibilidad de que este tipo de situaciones se vuelvan a vivir en un futuro. “Hoy fue a mí; mañana puede ser a otro. Cuando estas cosas no se sancionan, se comienza a repetir como algo natural. Nadie se ha atrevido a legislar sobre (el contenido de) Twitter, que es una apología a la violencia, al odio. Entonces, esta gente se siente intocable, que pueden hacer lo que quiera y que no les pasará nada. Hoy día me tiraron mier… y orina en la cara, mañana si me pillan me pueden tirar ácido a la cara y no pasa absolutamente nada. Si esto no se sanciona puede ser muy peligroso para el futuro”.