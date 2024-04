Fiscalía abre investigación contra sacerdote de Cauquenes ante denuncia de presunto abuso sexual a menor de edad

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía regional del Maule anunció la apertura de una investigación en contra de un sacerdote de Cauquenes acusado de abuso sexual a un menor de edad, un hecho que a su vez está siendo indagado por el Obispado de Linares.

El delito fue denunciado este 23 de abril por el magistrado del Juzgado de Letras y de Garantía de Rapa Nui, Alex Guzmán Manríquez, quien confesó a través de sus redes sociales que fue víctima de múltiples vejaciones por parte de algunos de sus familiares cercanos y del Presbítero Luis Humberto Alarcón.

“Hubo muchos otros que también hicieron las mismas fechorías. Uno de ellos, fue un sacerdote que en ese tiempo era diácono. Alrededor de mis 14 años, viendo la vulnerabilidad de un adolescente que no tenía una familia presente y carecía de recursos económicos, me llevó a su casa, donde en varias oportunidades me abusó y me violó. Este sujeto es el padre Beto, Humberto de la parroquia Santa Toribio de Curanipe”, relató el afectado.

Cabe señalar que, producto de la investigación que lleva adelante el Obispado de Linares, se estableció la suspensión inmediata del sacerdote de sus oficios pastorales como párroco hasta el fin del plazo de las indagatorias.

En tanto, desde la institución también manifestaron que “en la búsqueda de esclarecer la verdad, se solicita la colaboración de toda persona que pueda aportar antecedentes pertinentes o relevantes” a la investigación de este caso.