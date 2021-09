Con música de AC/DC: José Antonio Kast lanzó su campaña presidencial en la plaza Pedro de Valdivia

En la Plaza Pedro de Valdivia, en la comuna de Providencia, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, lanzó su campaña presidencial ante miles de adherentes y con música de fondo de AC/DC.

Durante su discurso, el exdiputado aseguró que “no estamos con los grandes, estamos con los chicos, los vulnerables, las víctimas, con aquellos papás que quieren libertad de enseñanza de sus hijos“.

Respecto de la competencia con los adversarios políticos, el candidato aseguró que “no podemos quedarnos indiferentes, tenemos que enfrentarlos, con las ideas, con la razón. No como ellos, con la violencia”, asegurando que “nuestros adversarios políticos no quieren ver lo que ocurre en cuba, Nicaragua y Venezuela”.

Ellos se atrevieron.. ¿y si tú te atreves también? Gracias a los jóvenes por acompañarme hoy! #AtrevetePorKast pic.twitter.com/GqhyjymSJs — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) September 24, 2021

Más debates y campaña legal

El período de campaña legal comenzó el miércoles 22 de septiembre con el primer debate presidencial emitido por CNN y Chilevisión. El próximo lunes 11 de octubre, los siete candidatos a la Presidencia de la República participarán de un nuevo debate, esta vez emitido por los canales TVN/Canal 24Horas, Canal 13/ T13 en Vivo y Mega/Mega Plus.

En tanto, el viernes 15 de octubre, los candidatos se volverán a enfrentar en un debate, esta vez organizado por la Asociación Chilena de Radiodifusores (Archi) que será emitido por las más de 1.000 emisoras ubicadas en todo el país.

El período de campaña legal terminará el 18 de noviembre, tres días antes de la primera vuelta presidencial, donde José Antonio Kast ocupará el segundo lugar en la papeleta presidencial.