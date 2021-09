PC a 48 años del Golpe de Estado: “Chile no se merece que sea tratado de esa manera”

A 48 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que terminó con el gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende, el Partido Comunista (PC), realizó la tradicional romería y homenaje al fallecido mandatario en el monumento ubicado en la Plaza de la Constitución, frente a La Moneda.

En la oportunidad, el presidente del PC, Guillermo Teillier hizo hincapié en que en la nueva Constitución debe quedar plasmado que situaciones como esta no deben volver a repetirse.

“Creemos que ahora con la Convención Constitucional, con una nueva Constitución va a ser posible tal vez avanzar mucho más en estas materias y dejar plasmado en la Constitución que no se puede saltar la Constitución ni por más Fuerzas Armadas que sean, ni por más poderes fácticos, porque Chile no se merece que sea tratado de esa manera el pueblo de Chile, con un Golpe de Estado como el que ocurrió“, dijo el presidente del PC a 48 años del Golpe Militar.

Guillermo Teillier agregó que tras 48 años, “no podemos decir que no ha habido justicia“, pero que ésta ha sido insuficiente porque todavía hay personas que no saben qué pasó con sus familiares y detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

“Hay más de mil detenidos desaparecidos de los que nada se sabe, hay muchos casos que no se cierran, hay varios culpables que están en Punta Peuco, pero el dictador que además de cometer los crímenes que cometió, le robó al país enormes cantidades de dinero no fue juzgado y llegó a ser gracias a los acuerdos senador designado y siguió siendo jefe del Ejercito, fue un pacto complejo y difícil de esta democracia que aún está en transición”, reflexionó el presidente del PC.