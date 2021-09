Elsa Labraña señaló que engaño de Rojas Vade “responde a un sistema capitalista que entrega nuestra seguridad social al mercado”

Durante esta jornada, la convencional constituyente Elsa Labraña emitió su opinión respecto del engaño de Rodrigo Rojas Vade, quien confesó a raíz de un reportaje de investigación que su diagnóstico de cáncer era mentira.

Si bien la ex Lista del Pueblo sostuvo que la acción de Rojas Vade “fue terrible e incluso perverso, argumentó que “responde a un sistema capitalista que entrega nuestra seguridad social al mercado“.

“Yo no estoy justificando a Rodrigo, lo que hizo fue terrible, malo e incluso perverso. El tema es que no es algo ajeno a muchas personas que están en una situación similar y que en este momento necesitan bingos, rifas, completadas para poder vivir en este sistema“, afirmó Labraña.

Además, comentó que “estuve reflexionando bastante el tema de Rodrigo, como todo el país obviamente, y llegué a que Rodrigo tiene un síntoma, pero no propio de él, es un síntoma de este sistema que no cubre el tema salud, que no tenemos seguridad social“.

“Tenemos todas estas carencias en el tema de salud, de los hospitales (…) nuestro sistema de seguridad social está entregado a los privados y qué les queda a las personas en esas circunstancias, ir al mercado privado. ¿Y cómo hacerlo? A través de la institucionalización de los bingos, de las rifas, de las completadas, de la caridad”, subrayó Elsa Labraña sobre la situación de Rojas Vade.

Finalmente, remató con que “esta situación de institucionalizar la caridad está tan impregnada que tenemos situaciones mucho más profundas que tienen que ver con 24 horas de amor (en alusión a la Teletón), por ejemplo, y que tienen la misma lógica”.

Recordemos que la PDI acudió durante esta jornada a la sede de la Convención Constitucional en el marco de la investigación contra Rodrigo Rojas Vade, por el presunto delito de perjurio.