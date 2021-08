Pensemos Chile: La actualidad política post consulta ciudadana de Unidad Constituyente

Este lunes se emitió el vigésimo segundo capítulo del programa de ADN Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos respecto al actual panorama y futuro político en el país post consulta ciudadana de Unidad Constituyente, la que proclamó a Yasna Provoste como candidata del conglomerado.

Para ello, en este capítulo de Pensemos Chile conversamos con Marta Lagos, directora de la corporación Latinobarómetro y con Axel Callis, director TuInfluyes.com.

Consulta ciudadana

En el inicio de la conversación, Marta Lagos comentó los resultados y participación de la consulta ciudadana de Unidad Constituyente “la participación fue bochornosa. Me parece sorprendente que un conglomerado que sacó dos millones de votos en el pasado, fuera tan incompetente para hacer un proceso de votación”, indicó.

En lo mismo, Axel Callís indicó que “esta elección de día sábado nunca debió ocurrir, porque lo que vimos el sábado es una replica de un terremoto mayor. Vimos perdida de poder, de incidencia en la política chilena. Creo que fue una demostración de debilidad más que de fuerza, esto nunca debió haber ocurrido”, aseveró en Pensemos Chile.

🎙 #PensemosChile | Axel Callís (@AxelCallis) y la consulta ciudadana de Unidad Constituyente: "esta elección de día sábado nunca debió ocurrir". Síguelo por ADN y comenta 👉 https://t.co/vB5EmCRRVX pic.twitter.com/Fyp6FfhMqK — Radio ADN (@adnradiochile) August 23, 2021

El “nuevo Chile” con los candidatos presentes

Respecto a lo que viene en las elecciones presidenciales, Marta Lagos indicó que “después de que se acabara el binominal, por primera vez los votantes van a tener un grupo de candidatos para que no digan ‘acá no está mi opción’. Hoy día si que no hay ninguna excusa para la representatividad y eso es una novedad. No hay ningún candidato que sobresalga”, dijo.

🎙 #PensemosChile | Marta Lagos (@mmlagoscc): "tenemos candidatos que van a gatillar el voto de los que antes no solían votar en las presidenciales". Síguelo por ADN y comenta 👉 https://t.co/vB5EmCRRVX pic.twitter.com/gTl1L8G41B — Radio ADN (@adnradiochile) August 23, 2021

Agregó que “tenemos candidatos que van a gatillar el voto que antes no solían votar en las presidenciales (…) En la medida que esas personas encuentren un interlocutor, que ese candidato diga lo que anda buscando, esa persona se activa”, complementó en Pensemos Chile.

En la misma línea, Axel Callís dijo que “entran y salen votantes por electorados, situación que viene ocurriendo hace varios años. Nueve millones de chilenos han votado en los últimos años, pero es un publico que entra y sale. Yasna Provoste va a ser la única mujer, descendiente de pueblos originarios, de regiones, por lo que podría sumar votos por ese lado”, comentó.

La decisión de MEO en Pensemos Chile

Marco Enríquez Ominami decidió volver a competir una vez más por el sillón presidencial, algo que fue analizado por Marta Lagos “tiene sus votantes y que puede activarlos, tiene tranquilamente dos o tres puntos. Los votos no son traspasables, y ahora creo que esto no va a ocurrir en la segunda vuelta presidencial”, dijo.

Sobre lo mismo, Axel Callís aseveró que “lo que no vamos a tener es el voto obligatoria, pero vamos a tener una Parlamentaria más parecida a la Constituyente en cuento a los independientes. El paso de los partidos políticos es ir a buscar a los independientes”, sostuvo.

🎙 #PensemosChile | Axel Callís (@AxelCallis): "El paso de los partidos políticos es ir a buscar a los independientes". Síguelo por ADN y comenta 👉 https://t.co/vB5EmCRRVX pic.twitter.com/UxuodTdOFD — Radio ADN (@adnradiochile) August 23, 2021

Los jóvenes en la política

Al finalizar la conversación, la participación de los jóvenes en la política y la irrupción que han tenido en las últimas votaciones, Marta Lagos sostuvo que “los viejos también determinan en quién no van a votar. El chileno ya sabe lo que significa el voto“, indicó en Pensemos Chile.

Además, agregó que “hoy día lo que están castigadas son las ideologías detrás de los partidos”, complementó la directora de la corporación Latinobarómetro

Sobre lo mismo y en el cierre de programa, Axel Callís dijo que el panorama “ya cambió, porque los jóvenes ya entraron a votar y se demostró en el Plebiscito”, finalizó el director TuInfluyes.com.