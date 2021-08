Subsecretario del Interior calificó como “destemplados” los dichos de gobernador del Biobío contra Delgado: “él conoce la materia de cerca”

Como “destemplados” calificó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, los dichos del gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz la mañana de este viernes en ADN Hoy, luego que la autoridad regional pidiera la renuncia del ministro del Interior, Rodrigo Delgado por el ataque incendiario ocurrido en Tirúa, donde murieron dos personas.

Al respecto, el subsecretario indicó que “creo que el gobernador se anticipó un poco en salir muy destempladamente a dar declaraciones, entiendo que quiera tener presencia en los medios de comunicación social, pero lo hace en base a información de la que carecía y lo vincula con lo que ocurre en la macrozona sur (…) Lo vincula directamente con el ministro del Interior y me sorprenden mucho su declaraciones, impresionan estas declaraciones destempladas del gobernador cuando el conoce esta materia de cerca”.

A lo anterior agregó que Díaz “fue intendente regional del Biobío y cuando él fue intendente regional no lo vimos ni renunciar ni pedir la renuncia del ministro del Interior que era su jefe cuando ocurrían este tipo de hechos, justamente bajo su dependencia y responsabilidad, entonces ahí yo sería mucho más prudente en las declaraciones destempladas y lo que haría seria seguir trabajando”.

En tanto, al ser consultado sobre lo que ocurre en la macrozona sur y la presencia de narcotraficantes que podrían vincularse con la causa mapuche porque están ligados de alguna forma a las comunidades, el subsecretario indicó que si bien no se puede evitar que los temas coincidan, sí hay que hacer la distinción porque muchas veces los comuneros pueden estar bajo presión o amenazas.

“Hay algo que no podemos evadir, hay personas que residen en ese territorio que están vinculadas con el narcotráfico, eso nada tiene que ver con las demandas de las comunidades, yo no vincularía de ninguna manera una cosa con la otra, no podemos evitar que los temas coincidan porque algunos de los temas que tenemos es que personas que tienen actividades ilícitas se han cobijado en esta causa para cometer actividades ilícitas, y eso es lo que tenemos que evitar, el Estado de Chile tiene responsabilidad con aquellos ciudadanos del país que viven con violencia al interior de sus territorios”, puntualizó.