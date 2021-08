Despenalización del aborto: Provoste aseguró que “me la jugaré para que diputados DC apoyen en Sala la iniciativa”

La presidenta del Senado y precandidata presidencial de la DC, Yasna Provoste, se refirió al proyecto de despenalización del aborto que se discute en la Cámara de Diputadas y Diputados, y que durante esta jornada fue rechazado por la comisión de Mujeres.

La iniciativa fue denegada por 7 votos contra 6 y fue clave la decisión de la diputada Joanna Pérez, militante de la falange. A esto se suman los emplazamientos desde el Frente Amplio hacia la figura de Provoste por este proyecto de ley.

Precisamente la senadora afirmó desde Twitter que “he sido clara y lo reitero: la despenalización del aborto no es un tema valórico sino de DDHH de las mujeres y mi compromiso está en que el proyecto sea aprobado“.

En esa línea, Provoste aseguró que “me la jugaré para que diputados DC apoyen en la Sala la iniciativa. Las mujeres de Chile merecemos más“.

