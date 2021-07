Giovanna Grandón compartió foto con su disfraz de “Tía Pikachu” en la Convención Constitucional

Durante esta jornada, la constituyente Giovanna Grandón compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía en la que aparece con el disfraz de “Tía Pikachu”, en pleno hemiciclo de la Convención Constitucional.

“Hoy durante el receso (hora de almuerzo) hicimos este gesto porque muchísima gente me lo había pedido como símbolo de que el Pueblo y el 18 de Octubre están dentro de la Convención“, señaló la constituyente por el distrito 12.

Agregó que “entiendo que haya personas que no les guste y les parezca demasiado popular para su gusto. Sin embargo, lo hice por la gente que ha sufrido tanto por tanto tiempo, y por todos aquellos y aquellas que han luchado incansablemente para que estemos aquí hoy día”.

Finalmente, la “Tía Pikachu” afirmó que “mi compromiso es y siempre será con el Pueblo de Chile“.

Cabe señalar que cuando se instaló la Convención Constitucional, Giovanna Grandón llegó con el disfraz puesto de la “Tía Pikachu”. Sin embargo, se lo quitó antes de entrar a la ceremonia.

“Así fui conocida, así me eligió la gente, por el cariño de haber salido a las marchas, y de aquí empezamos y terminamos en el Palacio Pereira, el traje se queda con el pueblo y entra Giovanna Grandón a la Convención“, expresó la constituyente, quien se hizo conocida en el contexto del estallido social y luego postuló al ente redactor por la Lista del Pueblo.

Sin embargo, la publicación en la red social fue rechazada por constituyentes de Chile Vamos. Constanza Hube (UDI) acusó “impresionante la falta de seriedad de algunos (…) no estamos para hacer show”

Hoy no tuvimos pleno, pero si tuvimos visitas… Impresionante la falta de seriedad de algunos constituyentes. No estamos acá para hacer show, estamos acá para trabajar por miles de chilenos que confiaron en nosotros. #HagamosLaPega pic.twitter.com/hXqGKqqqug

Por su parte, el constituyente Ricardo Neumann (IND-UDI) llamó a que “no nos echen la culpa a nosotros de la pérdida de legitimidad de la Convención. Mientras algunos hacemos la pega, otros se dedican al show”.

No nos echen la culpa a nosotros de la pérdida de legitimidad de la Convención. Mientras algunos hacemos la pega, otros se dedican al show. No se laven la mano con nosotos, los chilenos no son tontos. Hoy se suspendió pleno y esto pasaba cuando llegamos a comisión #HagamosLaPega pic.twitter.com/NBV3Twgozn

— Ricardo Neumann (@raneumannb) July 29, 2021