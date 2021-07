Marco Enríquez-Ominami y elecciones presidenciales: “Si voy y me inscribo, no puedo porque el sistema está haciendo una trampa”

Durante esta jornada, el excandidato presidencial y líder del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, hizo un análisis sobre las elecciones primarias presidenciales del pasado 18 de julio y habló de sus propias aspiraciones, pese a que peligra lo que podría ser su tercera candidatura.

En entrevista con 24 Horas, ME-O explicó la razón de por qué no puede postular: continúa el juicio por su presunta participación en el caso OAS, proceso que ya lleva ocho años y que de hecho le impide votar, algo que califica de “aberración judicial”.

“Quiero participar de la democracia, quiero participar junto a los progresistas y a los independientes de un nuevo Chile que humildemente fuimos los que rompimos los candados que no permitían un proceso constituyente, entre otros. Pero desde la campaña del 2009 no hemos parado de pelear por este momento y nos dijeron populistas o demagogos”, señaló el exdiputado.

Agregó que “quiero un cambio y quiero recuperar un derecho de elegir y ser elegido. Son casi ocho años en los que he pedido defenderme y no he podido, pero ya tengo una condena, que es una violación a un principio político”.

Pese a que el PRO ha insistido en que Enríquez-Ominami sigue siendo su carta presidencial, el propio aludido explicó que “hoy no puedo, si voy y me inscribo no puedo porque el sistema está haciendo una trampa, está ocupando con argumentos que me parecen incorrectos, dilaciones y trucos para sacar una opción política del mapa. El Partido Progresista y yo queremos estar en el próximo proceso, y lo estaremos la noche del 23 de agosto a como dé lugar“.

Finalmente, sostuvo que “llevo 8 años con mi honra mancillada simplemente por haber desafiado a la Concertación y a la derecha. Ingenuo no soy, no estoy aquí por una infracción a la Ley de Tránsito, estoy porque se me montaron un conjunto de montajes tan dolorosos que me defenderé donde corresponde, pero hoy día ya estoy condenado, y dependemos que el Servicio Electoral, presidido por un señor de la UDI le responda una institución o una corte el porqué se me suspenden los derechos”.