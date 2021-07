“Es un roto y mal educado”: Mario Desbordes criticó a periodista de “CQC” que realizó polémica pregunta

Durante este domingo en el marco de las elecciones de primarias presidenciales 2021, Mario Desbordes recibió una polémica pregunta por parte de un periodista del programa “CQC”.

El candidato de Renovación Nacional fue consultado por el supuesto reportero, quién le preguntó: “Ser el único candidato de tez morena de derecha ¿Qué se siente?”.

El hecho fue criticado tanto por político afectado como por la gente en redes sociales. Luego, el precandidato del pacto Chile Vamos se refirió al mal momento que vivió.

Desbordes lamentó la situación mencionando que “yo voy con mi señora, con mis hijas, así que es un roto y mal educado, espero que no sea periodista, me daría vergüenza por la producción”

“No sé si será periodista, pero es verdaderamente vergonzoso lo que hizo”, indicó el extimonel de Renovación Nacional.

El precandidato nacional explicó que “juntaron a dos personas, inventaron aun seudo periodista español, me gritaba paco en la cara y buscaba sacarme de las casillas, pero no lo logró, porque yo no me voy a enojar”.