Giovanna Grandón, “Tía Pikachu”, buscó detener a manifestantes: “Nos garabatearon, nos insultaron, nos empujaron y nos amenazaron”

Mientras se buscaba dar inicio a la Convención Constitucional, en el exterior, diversos incidentes de pequeños grupos terminaban con cercanos a los constituyentes siendo afectados por bombas lacrimógenas. Tras esos incidentes, algunos de los representantes salieron del ex Congreso Nacional.

Entre ellos estuvo Giovanna Grandón, la “Tía Pikachu”, que relató en conversación con ADN que, tras la manifestación pacífica previa a su ingreso, fue alertada de episodios de represión, por lo que quiso buscar el diálogo con los que protagonizaban incidentes.

“Salimos a conversar, pero nos garabatearon, nos insultaron, nos empujaron y nos amenazaron. Y bueno, yo como no me quedo callada, les contesté: ‘Chiquillos, si no hay paz por un lado, tampoco va a haber por el otro. Tratemos de llegar a un consenso porque estos cambios son entre todos'”, expresó.

Además, puntualizó que, si los enfrentamientos con Carabineros no terminaban, no iba a ser posible instalar la Convención.