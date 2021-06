Tricel confirmó que se repetirán elecciones de alcaldes y concejales en 65 mesas de San Ramón

Este lunes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmó la resolución del Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y anuló las votaciones para alcaldes y concejales en 65 mesas de San Ramón. Por lo tanto, dichos comicios deberán repetirse.

En su resolución, el Tricel indica que “ofíciese al señor Presidente de la República, para los efectos de convocar a un nuevo proceso eleccionario en lo que corresponda de acuerdo a lo resuelto en el fallo que se confirma”.

Cabe recordar que en esta votación resultó reelecto el alcalde de la comuna, Miguel Ángel Aguilera (PS). La autoridad comunal ha recibido numerosas acusaciones por corrupción y de hecho se encuentra siendo investigado.

La confirmación del organismo remite a lo señalado por el 2° TER, que constató “graves vicios electorales” en la elección que se llevó a cabo en la comuna durante los días 15 y 16 de mayo.

🔴 AHORA | Revés para el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera. El Tricel confirma la resolución del 2° TER RM que ordenó repetir las elecciones de alcaldes y concejales en 65 mesas de la comuna por graves vicios electorales. @adnradiochile pic.twitter.com/e9TbyP5PYG — Axel Troncoso (@Axel_Troncoso) June 15, 2021

En el fallo se indica “que los graves vicios de nulidad detectados afectan íntegramente la confianza y legitimidad del proceso electoral llevado a cabo en dichos vocales de votación, han tenido influencia en el proceso eleccionario de alcalde y concejales de la comuna de San Ramón en la medida que estos han contaminado la expresión de la voluntad soberana de los ciudadanos expresada a través de su voto”.

En respuesta a este dictamen, Aguilera afirmó que “aquí no ha habido nada anómalo, nada malo, nada irregular. Se ganó como corresponde, hay una estrechez en la votación y hay candidatos que sienten que conociendo ya el resultado de la votación, lo que es antidemocrático, lo que es algo bien complejo para el país, se podrán unir entre ellos para tratar de volcar la votación popular que se dio el 15 y 16 de mayo”.

“Tergiversan la voluntad popular, porque aquí no hay segunda vuelta. En la elección municipal solamente hay primera vuelta y aquí están obligando a una segunda vuelta con una cantidad de mesas a ver si logran esa diferencia que no lo lograron por la voluntad popular de la gente de San Ramón, que me dio el triunfo legítimamente el 15 y 16 de mayo”, sentenció.