Presidente Piñera y pase de movilidad: “Estamos dispuestos a evaluarlo todo de acuerdo a la evolución de la pandemia”

Un día después de entregar la última Cuenta Pública de su administración, el Presidente Sebastián Piñera concedió distintas entrevistas a los canales de televisión para hablar sobre los anuncios que realizó en su discurso y la situación del covid-19 en el país.

En entrevista con T13, el Mandatario profundizó en la polémica sobre el pase de movilidad, documento destinado a quienes completaron su proceso de vacunación contra el coronavirus. Este “carnet” tiene como fin de facilitar su desplazamiento en comunas en fase 1 de Cuarentena y fase 2 de Transición del plan Paso a Paso.

Tanto la comunidad médica como distintos sectores criticaron la instauración de esta medida, ya que podía conducir a un aumento de contagios de covid-19. Lo anterior, tomando en cuenta que una persona vacunada con dos dosis aún podría contraer la enfermedad, aunque es menor el riesgo de ingresar a una UCI o morir.

El tema “había sido conocido por la Mesa Social”

En la conversación con el citado medio, el Presidente Piñera aseguró que “la información que me dijeron a mí el ministro (Enrique Paris) y los subsecretarios de Salud es que este tema había sido conocido y recomendado por la mesa de expertos y también había sido conocido por la Mesa Social Covid-19“.

El Mandatario justificó la medida e indicó que “es un pase que mucha gente necesita. Por ejemplo, los adultos mayores que llevan meses, a veces años confinados, que puedan salir cuando tengan dos vacunas y después de 14 días, es decir, cuando su nivel de inmunidad esté en su mayor nivel, que puedan salir a caminar”.

“Lo que permite el pase de movilidad es poder movilizarse, caminar por la ciudad, y en algunos casos de comunas en Fase 2 o más poder movilizarse entre regiones, pero no les permite ir a los restaurantes, no les permite ir a trabajar, no cambia los aforos, las reglas del Paso a Paso se mantienen”, añadió el jefe de Gobierno.

Sin embargo, Piñera no descartó revisar la medida: “Es mucho mayor creemos que los riesgos que eso puede significar, pero como siempre lo hemos dicho, estamos dispuestos a evaluarlo todo de acuerdo a la información y la evolución de la pandemia“.