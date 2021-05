Colmed pidió retrasar implementación de pase de movilidad: “Claramente se puede traducir en un aumento del contagio de pacientes covid”

El presidente (s) del Colegio Médico (Colmed), Dr. Patricio Meza, sostuvo que se debería atrasar la implementación del pase de movilidad, y expresó su preocupación por el aumento de contagios de covid-19 que podría generar la medida. Además, opinó que confunde la comunicación de riesgo.

“Estamos muy preocupados, porque en los próximos 7 a 10 días más podríamos tener un aumento considerable de los casos y sobrepasar los 8 mil contagios diarios“, comenzó indicando en ADN Hoy.

“La mayor parte del país está con ocupación de camas críticas de sobre el 95-96%, y durante todos estos días se han realizado traslados aéreos de algunas regiones que tienen su capacidad totalmente ocupada”, advirtió.

“Por eso nos preocupa mucho este aumento de movilidad que puede ser generado por el pase de movilidad, puesto que claramente se puede traducir en un aumento del contagio de pacientes covid“, señaló.

Cabe destacar que el pase de movilidad comenzó a funcionar oficialmente este miércoles 26 de mayo.

Además, agregó: “Nos sabemos cuál es la evidencia en base a lo cual se tomó la decisión de implementarla en este momento”.

“Probablemente es una estrategia que podría favorecer la vacunación, pero lo que hay conciencia en la mayoría de los expertos que opinan al respecto es que por ningún motivo este es el momento más adecuado para imprentar una medida como esa“, dijo.

“Con mucha humildad hemos solicitado de forma reiterada que se reconsidere la medida, y por último se atrase“, declaró el Dr. Meza.

Asimismo, opinó: “Creemos que esto confunde en términos de lo que es la comunicación de riesgo, y entre otras cosas, porque todavía estamos lejos de llegar a un porcentaje de comunidad vacunada que nos permita crear una inmunidad de rebaño“.

De igual forma, indicó: “Nos preocupa desde el punto de vista de la discriminación, porque en este momento hay muchas personas que no se han vacunado, no porque no quieran, sino porque no han estado aún en los grupos etarios para vacunarse, o personas que no pueden hacerlo porque tienen una contraindicación médica para hacerlo, como, por ejemplo, las mujeres embarazadas en su primer trimestre”.

Comité covid-19

En tanto, respecto la polémica sobre el Comité covid-19, donde se asesora al gobierno para enfrentar la pandemia, el cual el Colmed dio a conocer, tras una respuesta del gobierno a través de Transparencia, que no es oficial, no tiene actas, ni registro de participantes.

“Quedamos tremendamente sorprendidos“, afirmó el presidente de la asociación gremial, añadiendo que “no sabemos quiénes participaron para impulsar, por ejemplo, la apertura de casinos en un momento en que fue ampliamente discutido y criticado por todo el mundo vinculado a la salud”.

“Creemos que es fundamental que se formalice la instancia para que todos sepamos por qué se toman las decisiones, quiénes las toman y qué argumentos utilizan para tomar esas decisiones”, concluyó.