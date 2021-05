Lo atribuyó a una “campaña de la extrema derecha”: Daniel Jadue rechazó escenario de incertidumbre económica tras resultados de las elecciones

El candidato presidencial del Partido Comunista y alcalde reelecto de Recoleta, Daniel Jadue, rechazó el escenario de incertidumbre económica que se ha generado tras los resultados de las elecciones y lo atribuyó a una “campaña de la extrema derecha”.

“Es la misma campaña que siempre hace la extrema derecha cuando tiene temor de empezar a perder sus privilegios“, sostuvo en ADN Hoy.

“Conozco un conjunto muy amplio de empresarios y grandes empresarios que están comprometidos con el destino del país en el mismo nivel que con sus propias empresas y su propio bienestar. Hay otros que, por supuesto, el país les importa un bledo y que solo les importa sus dineros, y la verdad es que esos empresarios no los necesitamos. Chile se puede batir sin el dinero de aquellos que no tienen ningún cariño por Chile“, expresó Jadue.

“Nosotros vamos a convocar a los empresarios, grandes y pequeños, a hacer una contribución mayor para tener un país más estable, porque este modelo nos llevó al estallido social”, indicó.

“Les aseguro que vamos a ser capaces de traer mucha más inversión de la que va a salir de este país, porque las condiciones para buenas inversiones están en este país, entonces, el que quiera venir a invertir, bienvenido, con reglas claras, pero poniendo por sobre cualquier otra consideración el interés general de la nación y el bienestar pueblo de Chile”, afirmó.

Sobre el quiebre de primarias entre el PS, PC y FA

De igual forma, se refirió al quiebre de primarias entre el Partido Socialista, el PC y el Frente Amplio. “Yo lo di por superado el mismo miércoles en la tarde, antes incluso que terminara la inscripción, porque efectivamente me pareció muy poco seria la actitud del presidente del PS, con quien hablé presencialmente y establecimos los términos en que era indicación, y sencillamente ellos no cumplieron los términos y quisieron cambiarlos ya llegando, y con una actitud bastante poco fraternal y poco amistosa”, espetó.

“Eso ya quedó ahí y no implica que no podamos seguir buscando formas de entendimiento a futuro para lo que viene. No obstante a aquello, ellos tienen que entender -y esto creo fue el gran error que cometieron ese día- que la unidad fundamental va a ser con el pueblo de Chile, y con el programa del pueblo de Chile, y no con facciones neoliberales de la exConcertación, que aún no dan por superada esa posición”, manifestó.

Asimismo, respecto a dichos sobre generar una unidad más amplia para lograr gobernabilidad, opinó: “A mí me parece bastante arrogante plantear que ellos son los titulares de la gobernabilidad en Chile. Yo creo que la gobernabilidad se logra respondiendo las expectativas del pueblo de Chile”.

“Yo no acepto chantajes de nadie que me venga a decir: ‘Nosotros somos los que aseguramos gobernabilidad’, porque los que dicen eso son los que gobernaron los 30 años, los que nos llevaron al 18 de octubre, la derecha también dice lo mismo, y resulta que parece que los únicos que no podemos asegurar gobernabilidad son los que no estamos de acuerdo con ellos. Me parece que esa forma de discutir no es una forma ni democrática, ni fraterna”, aseveró.

En tanto, respecto a qué pasará con la alcaldía de Recoleta si avanza en las primarias, aclaró que quien se quedará en su puesto “lo define el Concejo Municipal“. “El pueblo de Recoleta nos dio 5 de 8 integrante, por lo que no hay ningún riesgo de que el proyecto cambie”, concluyó.