“Me dijeron que la política es sin llorar”: Ximena Rincón confirmó que competirá en las primarias presidenciales

“Me dijeron que la política es sin llorar”, así comienza el escueto mensaje en redes sociales en el que la senadora y candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón, confirmó su disposición a participar en las primarias legales, luego de la intensa jornada que se vivió en la Junta Nacional de su partido en la tarde de este martes.

Así, la parlamentaria que fue confirmada con un estrecho margen como la candidata de la falange y que se había declarado en reflexión, agregó que “estoy lista, preparada para competir en la primaria que sea y construir opción que derrote a la derecha”.

Me dijeron que política es sin llorar. Nunca lo entendí, política es una noble actividad llena de emociones. Estoy lista, preparada para competir en la primaria que sea y construir opción que derrote a la derecha.

Ahora, prioridad 1: apoyar a candidatos a gobernadores regionales — Ximena Rincón (@ximerincon) May 19, 2021



Terremoto en la DC

La confirmación de la senadora Rincón se da después de una Junta Nacional que fue un verdadero terremoto para la colectividad y que terminó con la renuncia de Fuad Chahin como presidente del partido, indicando que “no es posible que el partido esté preocupado de ver cómo nos sacamos los ojos entre nosotros, de cómo nos enfrascamos en reyertas internas, en peleas, en discusiones, en pasadas de cuenta, sobre todo cuando la renovación de la directiva democrática estaba a la vuelta de la esquina, en dos meses”.

La salida de Chahin se dio además en el marco de los pésimos resultados que obtuvo la DC en las elecciones del último fin de semana, que fue calificado como “desastroso” por parte de sus militantes, y de la verdadera teleserie que se dio con las especulaciones sobre la eventual candidatura de la presidenta del Senado, Yasna Provoste en reemplazo de Rincón.

Provoste de hecho, fue quien arremetió de forma más dura contra la conducción de Chahin, calificando como una “falta de respeto” que se le haya llamado en medio de la junta de la falange para preguntarle si estaba disponible para ser la carta presidencial del partido.

“Esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. No sólo me parece una falta de respeto conmigo y con la senadora Rincón, me parece una falta de respeto con Chile (…) He señalado cada vez que me lo han preguntado que no soy candidata”, puntualizó.

En tanto, la dirección del partido quedó de forma interina en manos de Carmen Frei, y la Junta Nacional se reanudará a las 15:00 horas de este miércoles.