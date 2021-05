Ximena Rincón golpeó la mesa en la DC: “Me ha resultado especialmente difícil ser candidata del partido”

Durante esta jornada se desarrolla la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC), que tenía como uno de sus objetivos proclamar a la senadora Ximena Rincón como su candidata presidencial.

Sin embargo, y tras una serie de dichos que surgieron post elecciones, la parlamentaria criticó con dureza el proceso y señaló que está dispuesta a dar un paso al costado si la actual presidenta del Senado, Yasna Provoste, está dispuesta a ir a una primaria con Unidad Constituyente.

“Siempre he sentido que mi candidatura sólo tiene sentido si represento un proyecto colectivo y no individual y en el último tiempo me ha resultado especialmente difícil ser candidata del partido“, subrayó Rincón.

Agregó que “mientras tanto, al interior del mismo, como en los medios de comunicación, se ha instalado una pseudo competencia con mi gran camarada y amiga Yasna Provoste, actual presidenta del Senado, quien ha jugado un gran rol de articulación y diálogo“.

En esa línea, Rincón sostuvo que “nunca he eludido una responsabilidad o un desafío partidario. Hoy quiero ser clara, muy clara y con toda sinceridad decirle a mi partido que no puedo representarlos bien si en forma directa o indirecta y de manera permanente se establece un manto de duda sobre la candidatura del partido y hasta dónde llega, mirando simultáneamente otras alternativas”.

Luego, la senadora afirmó que “por eso hoy, con mucha fraternidad, quiero decirle a esta Junta Nacional que si mi camarada y amiga Yasna Provoste está disponible a que haya una primaria de Unidad Constituyente, que lo diga con claridad y que sea esta junta nacional la que decida hoy mismo si respeta la voluntad de la ciudadanía o cambia esa decisión y establecer entonces quién nos representa en dicha instancia. Pero sin espacio a dudas, sin ambigüedades, sin proclamar”.

LO ULTIMO: La senadora Ximena Rincon dice que está dispuesta a dar un paso al costado si Yasna Provoste manifiesta disposición de ir a una primaria con Unidad Constituyente. @adnradiochile pic.twitter.com/I7DLl40RJZ — Paulina García. (@PauGarciaRadio) May 18, 2021

Cabe señalar que, tras ser contactada por el timonel de la DC, Fuad Chahin, la senadora Yasna Provoste descartó una candidatura presidencial y acusó “falta de respeto” e “irresponsabilidad” hacia la campaña que ha realizado Rincón.