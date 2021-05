Catalina Parot sobre apoyo de Ossandón a Orrego: “Lo lamento, y espero que de alguna manera recapacite”

La candidata a gobernadora por la región Metropolitana, Catalina Parot, se refirió a las palabras del senador Manuel José Ossandón (RN), quien anunció que votará por Claudio Orrego (DC) para el cargo.

Cabe recordar que el parlamentario del oficialismo sostuvo este viernes: “Yo voy a votar por Orrego. No pertenece a mi coalición, pero para mí es la mejor persona que está hoy postulando“.

Este sábado, tras ejercer su derecho a voto en el marco de las elecciones, la militante de Evópoli expresó: “Resulta un poco sorprendente que en el último minuto, cuando hay muchos concejales de su circunscripción que están en una batalla bien compleja, él asuma una postura que podría perjudicar no solamente a mí, sino que a muchos de su propia circunscripción, a muchos alcaldes y concejales”.

“Yo lo lamento, y espero que el senador Ossandón que de alguna manera recapacite“, sostuvo.

Asimismo, afirmó que se enteró de la decisión de Ossandón “por la prensa“. “Lamentablemente hay pocas personas que son capaces de tomar el teléfono y decir las cosas cara a cara“, espetó.

De igual forma, indicó que no ha podido hablar con el senador. “He tratado de comunicarme con él durante todo el tiempo de campaña, lamentablemente no ha sido posible. Pero eso lo dejamos ya en terreno pasado, no hay que darle más importancia. Tengo absoluta confianza en la gente, en el mensaje que hemos tratado transmitir durante toda nuestra campaña”, concluyó.

Parot también agradeció el apoyo del candidato presidencial, Mario Desbordes, y al diputado Luciano Cruz-Coke.