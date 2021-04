Senador Navarro: “El Presidente Piñera es el jefe de campaña de Pamela Jiles a la presidencia de la República”

La mañana de este jueves, el senador del Partido País Progresista (PRO) Alejandro Navarro se refirió a los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), donde la gestión del Presidente Sebastián Piñera tuvo solo un 9% de aprobación.

Al respecto, el parlamentario indicó que el estudio “no es una foto del momento, no es la Cadem, no es el resultado de una semana. Por ello la importancia de lo que refleja, que Pamela Jiles está en la cima y Piñera se hunde en el fondo. El Presidente Piñera es el jefe de campaña de Pamela Jiles a la presidencia de la República”.

El senador manifestó que el jefe de Estado “está a punto de ser el presidente del 1%. Si Piñera se esfuerza un poco más, no tan solo será el presidente del 1% más rico, sino que también será el presidente del 1% de aprobación. Queda de manifiesto que este gobierno y este presidente es el peor presidente de la historia”.

Además, Navarro dijo que “el resultado del Presidente Piñera es directamente proporcional a su defensa de las AFP. Piñera no entendió que en 2014 más de dos millones de personas marcharon contra las AFP, que el sistema de pensiones es la principal causa de angustia de las personas. Si sigue defendiendo a las AFP, si sigue pensando solo en los intereses económicos de su clase, estará condenado a permanecer como el político peor evaluado del país”.

Yasna Provoste y el tercer retiro de las AFP

Del mismo modo, el parlamentario del PRO se refirió al posicionamiento en la encuesta de la presidenta del Senado, Yasna Provoste. “La encuesta refleja el mérito personal y la capacidad de la presidenta del Senado de convocar, unir a la oposición y enviar un mensaje a la ciudadanía de que cuando hay unidad en el Congreso, se puede, y eso es el tercer retiro de las AFP”, indicó.

Finalmente, Navarro dijo que “la gente va a recibir sus 19 mil millones sin pagar impuestos y sin devolver el reintegro para las rentas vitalicias. Ese es un logro que ha encabezado en este Senado y lo decimos con mucho orgullo, la senadora Yasna Provoste”.