Ministro del TC negó que se sienta presionado en día clave para tercer retiro de las AFP y agregó que “esta discusión no es un calco de la anterior”

Asegurando que los ministros del Tribunal Constitucional (TC) no se sienten presionados, el expresidente de dicha instancia, Iván Aróstica, se refirió a la sesión en la que se analizará la admisibilidad del recurso interpuesto por el gobierno de Sebastián Piñera para evitar que se convierta en ley el tercer retiro de ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que fue aprobado por el Congreso para enfrentar las dificultades económicas derivadas de la pandemia del coronavirus covid-19.

“No hay problemas por parte de los ministros que se sientan presionados, no hay problemas con eso (…) Se especula mucho eso de las presiones a los ministros del TC, entre más antiguo esta uno menos permeable a esas presiones o a esa fórmula de que el TC falle de una forma”, dijo Aróstica al llegar a las oficinas del tribunal, donde se revisará el documento.

En ese sentido, el ministro además dejó abierta la puerta a no aprobar de plano la solicitud del Ejecutivo indicando que las condiciones de diciembre a ahora –cuando se aprobó la solicitud similar del gobierno– han cambiado. “Hay que ver cómo cubren sus necesidades en este tiempo (las personas), para mí es fundamental, no es esta una discusión calco de la anterior, no tendría sentido”, dijo.

A esto agregó que “hay situaciones que han cambiado para bien o para mal, el fallo del TC no hay que leerlo solo en la parte resolutiva porque tiende a confundirse en que nosotros dijimos. No le puedo anticipar porque nosotros no inhabilitamos automáticamente, tenemos que ver la posición de la ministra Brahm”.

El ministro, que en diciembre votó a favor del gobierno, puntualizó que “hay un problema de fondo que es no solamente el covid sino que la prohibición se ha establecido cada vez más drásticas, hay que tener en consideración que hay personas que tenían un proyecto de vida y muchas situaciones que enfrentar económicas, pareciera que la ayuda de los poderes del Estado no está llegando en la proporción necesaria”.

En cuanto a los plazos, el ministro Aróstica aclaró que “una es la admisión a trámite o la admisibilidad y eso se tiene que ver en dos días, si pasa al pleno el resultado del pleno se va a conocer el 4 o el 6 de mayo“.