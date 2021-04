Senador Moreira sobre tercer retiro de las AFP: “¿Hasta cuándo les cuidamos los bolsillos a ciertos sectores del país?”

Esta mañana, el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Iván Moreira criticó al Gobierno durante su intervención en medio del debate del proyecto de ley de ayudas económicas impulsado por el Ejecutivo.

En la sesión especial del Congreso Nacional, el parlamentario cuestionó que la administración del Presidente Sebastián Piñera recurra al Tribunal Constitucional (TC) en caso de que la iniciativa de tercer retiro de fondos de las AFP sea aprobada.

Al respecto, el senador manifestó que “conozco al ministro de Hacienda. Un hombre serio, cercano, que conoce la realidad de la hacienda pública por los años que lleva trabajando, así que no me cabe duda su buena fe, y yo entiendo la labor de un ministro de Hacienda, porque muchos le piden sensibilidad al ministro de Hacienda y claro que la tiene, pero su labor es cuidar precisamente los recursos fiscales”.

“Dicho eso, no para suavizar lo que voy a decir, yo quisiera decir que yo he dicho hace casi un año que el Gobierno no debía cuidarle los bolsillos al Gobierno que viene y que, tenemos todavía la capacidad de endeudamiento para elaborar políticas públicas que permitan ayudar más directamente a la gente”, afirmó.

De esta forma, el parlamentario manifestó que “es injusto decir que el Gobierno no ha hecho nada o ha hecho poco. El Gobierno ha hecho y ha hecho mucho, pero siempre hay un ‘pero’, y ese ‘pero’ es definitivamente que es insuficiente lo que se ha hecho por la magnitud de esta crisis de la humanidad y Chile no ha estado ajeno”.

“Ha habido aciertos, desaciertos del Gobierno, pero no me cabe la menor duda que no hay mezquindad. Pero, como el Gobierno nos dice que no hay recursos, ya, yo puedo ser razonable y entenderlo, pero sí que le puedo pedir, que como el Gobierno no tiene recursos, que permita que los chilenos se sigan autoayudando los que tienen fondos previsionales a través del tercer retiro que sería el tercer retiro de la clase media”, agregó.

“¿Hasta cuándo les cuidamos los bolsillos a ciertos sectores del país? Sabemos perfectamente que con la nueva Constitución va a cambiar el sistema previsional en Chile y las AFP claro que se van a quedar con los cotizantes que tengan y habrá una alternativa, de eso no hay duda”, continuó.

Finalmente, el senador Moreira reflexionó que “si alguien piensa que la centro derecha o la derecha va a ganar en la constituyente, está totalmente equivocado, porque Chile es un país se centroizquierda y lo va a ser siempre, y las veces que nosotros hemos ganado el poder ha sido exclusivamente por una sola cosa: lo hemos ganador porque el Gobierno anterior lo hizo mal, pero no hemos ganado aquí el Congreso donde ellos son mayoría. Por lo tanto, entendamos eso, que la política va a ser igual en cuanto a las fuerzas políticas”.