Impuesto a los súper ricos: Subsecretario Pavez fue expulsado de comisión en plena discusión de la reforma

Durante la tarde de este jueves, se vivió un tenso momento en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados y que terminó con la expulsión del subsecretario de Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez, en plena votación de la reforma constitucional que busca el impuesto a los súper ricos.

La situación se dio luego que la comisión aprobó el proyecto en general, ante lo cual, Pavez dio a conocer que el Gobierno realizará una reserva de constitucionalidad de la iniciativa.

Ante ello, la diputada del Partido Humanista (PH) Pamela Jiles pidió la palabra y manifestó que “si el Gobierno se quiere ir en la dura, por lo menos que venga a dar la cara el ministro Ossa, a decirle él con su cara a todo el país y no mandar a un segundón, a decirle a ciudadanía que se opone a que se les cobre un impuesto a los súper ricos, sino me opongo y pido mi derecho a que se calle Max Pavez en este momento. Que deje de hablar, porque no tiene derecho de hacerlo, yo no habilito”.

La situación provocó gran tensión entre las autoridades presentes, tanto presencial como vía telemática, hasta que finalmente el presidente de la comisión, el diputado del Partido Socialista (PS) Marcos Ilabaca, le solicitó al subsecretario que se retire de la comisión.

"Si el Gobierno se quiere ir en la dura, por lo menos que venga a dar la cara el ministro Ossa y no mandar a un Segundón", dijo @PamJiles sobre la presencia del subsecretario Segpres, en la comisión de Constitución. El subsecretario anunció ir al TC ante proyecto "súper ricos". pic.twitter.com/GlzdHuInuu — MEDIABANCO Agencia (@mediabanco) April 1, 2021

Tras salir de la sala, Pavez dijo que “yo trabajo en el Congreso hace 10 años, nunca me había pasado, ni como asesor parlamentario, ni como jefe de la división de la Segpres ni como subsecretario, que alguien no pudiese estar en una comisión exponiendo los argumentos. Lamento mucho la actitud de la diputada Jiles”.

“Me pidieron que me fuera. El presidente de la comisión, Marcos Ilabaca, a quien agradezco que me haya dejado hablar, después me pidió que me retirara. Estamos en un poder del Estado distinto”, manifestó. “Yo estoy haciendo mi trabajo a nombre del Gobierno y reitero que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional para que la Constitución se respete y si en el debate la diputada Jiles, que tiene una actitud antidemocrática con el Ejecutivo, bueno. Vamos a ejercer las prerrogativas, aunque a la diputada Pamela Jiles no le guste”, concluyó.