“Cálculo pequeño e irresponsable”: Delgado criticó eventual acusación constitucional contra Presidente Piñera

Durante esta jornada, el diputado del FA Marcelo Díaz deslizó la idea de una eventual acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, a raíz de la crisis hospitalaria derivada del aumento de casos de Covid-19 y el incremento en el uso de camas críticas.

“Tanto en el sector público como en el privado se han dado instrucciones de no reanimar a pacientes con pocas expectativas de vida que son trasladados a centros asistenciales para evitar colapsar aún más los centros hospitalarios”, aseveró el parlamentario.

Luego que el propio Mandatario rechazara estas declaraciones, asegurando que está preocupado de combatir la pandemia y la crisis económica, desde el Gobierno calificaron de “irresponsables” las palabras de Díaz.

“Cuando se hacen acusaciones tan graves, como que el Gobierno está dejando que la gente muera, me parece que eso no es aceptable. Pero no solamente por el Gobierno, por los parlamentarios oficialistas, sino que no es aceptable por la gente sensata de este país”, aseveró el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Agregó que “todos, más allá de las críticas que pueden tener a un gobierno de turno, saben que en todo momento este gobierno ha puesto en el centro el bienestar emocional, sanitario y económico de la gran mayoría de las familias en Chile“.

En esa línea, el jefe de gabinete afirmó que “me parece un cálculo político pequeño, inconexo e irresponsable” la declaración que realizó el diputado Díaz durante esta jornada.

Frente a esto, ningún otro partido de la oposición se ha referido directamente a una eventual acusación constitucional contra el Presidente Piñera. Quienes sí se han referido han sido parlamentarios del oficialismo, rechazando de manera tajante las acusaciones.