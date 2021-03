“Lo dejaron solo, ministro”: Diputada Parra increpó al Gobierno y a Enrique Paris en sesión del Congreso por elecciones

Por más de tres horas se extendió la sesión de las comisiones conjuntas de Constitución y Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, en la que se analizó el aplazamiento de las elecciones del 10 y 11 de abril, tras el anuncio que el Presidente Sebastián Piñera realizó la noche del domingo sobre esta materia.

En la instancia participaron los ministros Rodrigo Delgado (Interior), Juan José Ossa (Segpres) y Enrique Paris (Salud), siendo este último el que protagonizó un tenso momento ya avanzada la discusión.

Producto del consejo de gabinete que se realizaba en La Moneda, Delgado y Ossa abandonaron la sesión. Pasadas las 13:00 horas, el ministro Paris sostuvo en dos ocasiones que debía retirarse porque le correspondía exponer en la otra instancia. De hecho, el titular de la cartera no estuvo presente en la entrega del balance del Covid-19 que se realiza desde Palacio todos los lunes.

“Desgraciadamente ustedes postergaron la reunión hasta la una y media, me está esperando el consejo de gabinete porque tengo que presentar el tema de la pandemia ahí“, sostuvo el secretario de Estado, dirigiéndose a la presidenta de ambas comisiones, la diputada Andrea Parra.

Tras ser consultado sobre la circulación viral en el invierno, Paris reiteró que “yo lo lamento mucho, pero a mí me invitaron hasta la una, postergamos hasta la una y media, me causa mucho problema tener que retirarme, pero le pido todas las disculpas. Jaime González, que es el asesor legislativo del ministerio, va a quedar anotando todas las preguntas, se las vamos a hacer llegar por escrito, señora presidenta, si es que me lo permite”.

Las palabras del ministro de Salud desataron la molestia de la diputada Parra: “Bueno, ministro, qué quiere que le diga. La verdad es que bien difícil señalar que el Ejecutivo no le toma el peso a presentar un proyecto como éste y a las decisiones legislativas“.

Y continuó: “No me parece presentable, quiero decírselo con mucho respeto, pero creo que el Congreso y el país merece una respuesta en temas tan relevantes como éste, fueron todos invitados con antelación, era lógico que la sesión se iba a alargar”.

Además, Parra increpó a Paris y señaló que “veo que finalmente lo dejaron solo, ministro, se fue el ministro Ossa, se fueron todos los ministros, todos los ministros arrancaron y hoy día no tenemos al Ejecutivo presente sencillamente”.

“Por lo tanto, quiero decirle con toda franqueza que no nos pidan comprensión entonces al Congreso. Si el Ejecutivo no se toma en serio esto y no se da cuenta que estamos vigilando la salud de la democracia, que tenemos que discutir estos temas con seriedad y se retiran en la mitad de una sesión tan relevante como ésta, bueno, no tengo más de decir, ministro, qué quiere que le diga”, agregó Parra.

Finalmente, remarcó que “por mi parte, lo que corresponde es que ustedes permanezcan durante toda la sesión, que aquí hay un esfuerzo conjunto de ambas comisiones, que hay un esfuerzo de quienes han sido invitados, esperamos más responsabilidad, más seriedad y menos improvisación del Gobierno”.

Luego vino la respuesta del ministro Paris. “Primero, no es la mitad de la sesión, Andrea, y yo le estoy pidiendo su opinión. Si usted quiere que me quede, me voy a quedar, si no tengo problema, pero también me están llamando de la otra reunión. Pero me quedo”, contestó el secretario de Estado.

“Usted es enfermera, sabe que los virus también no son fáciles de manejar cuando me piden fechas, certezas, eso es imposible“, sostuvo el titular de Salud. “Usted sabe lo que ocurre con las infecciones intrahospitalarias, esto es como una infección intranacional. Pero me voy a quedar, si yo le estaba contando a usted qué opinaba, si me podía retirar o no. No estamos en la mitad de la sesión, no estoy abandonando la reunión en la mitad de la sesión, como dice usted”.

Parra concluyó el diálogo con Paris afirmando que “le agradecemos su comprensión y sería, ministro. Gracias por quedarse“.

Video: Mediabanco