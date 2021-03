Astrónomo Diego Mardones: “La palabra ciencia no aparece ninguna vez en la Constitución”

El astrónomo y candidato independiente a la Convención Constitucional por el distrito 11, Diego Mardones, conversó con Tu Nuevo ADN acerca de la campaña que realiza desde la perspectiva de la ciencia, junto con entregar aspectos de su programa, entre ellas, las iniciativas para cesar la contaminación lumínica en el país.

“Hay una cantidad grande de propuestas bastante consensuadas de alguna manera entre toda la gente, como mayor protección social, mayor protección del medioambiente, cambiar la economía y terminar con el extractivismo”, señaló Mardones.

Agregó que “el punto es que si necesitamos terminar con el extractivismo y cambiar nuestro modelo económico, tenemos que apuntar al desarrollo científico, básico para cambiar la tecnología y la educación y para poder salir de este modelo de producción de materias primas y empezar a incorporar neuronas a nuestro desarrollo valor humano, valor agregado”.

Acerca de la ciencia y tecnología en el país, Mardones subrayó que “en Chile se ve como un gasto y queremos ponerlo como una inversión. El producto de la ciencia es desarrollar gente creativa que sea capaz de resolver problemas a los cuales no les conocemos solución hasta ahora, y también el desarrollo tecnológico aplicado a la realidad nacional”.

Consultado sobre lo que se busca en la nueva Carta Fundamental, el científico afirmó que “la palabra ciencia no aparece ninguna vez en la Constitución. Las palabras cielo y estrellas no aparecen. Sólo hay una vaga noción del desarrollo de la educación y eso hasta hoy ha significado que la ciencia no tiene ningún rol relevante cuando miramos el futuro del país”.

“Lo que yo quiero es poner una mirada de largo plazo, basta de cortoplacismo“, continuó. “El mundo político se mueve ahora de elección en elección, en el mejor de los casos, a veces incluso con escalas de tiempo de un año o de meses. No hay una mirada de largo plazo que busque cómo desarrollar el país para maximizar nuestro potencial, el cómo incorporar toda nuestra materia prima, incluyendo toda la población y todas las neuronas que tenemos para salir del subdesarrollo”.