Gabriel Boric: “El Frente Amplio tiene que recuperar el espíritu de coalición y dejar las peleas de lado”

Luego de haber sido proclamado como candidato presidencial, el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, hizo una directa autocrítica a su sector político y expresó que “el Frente Amplio tiene que recuperar el espíritu de coalición y dejar las peleas de lado”.

En entrevista con La Prueba de ADN, el parlamentario trató desde la región de Magallanes temas como la situación en La Araucanía, la reforma a las pensiones, la refundación de Carabineros y su visión de modelo económico para el país. También, expresó su opinión sobre el reciente caso de Mauricio Hernández Norambuena (Comandante Ramiro) y la libertad de expresión.

“No puede ser que por no ponernos de acuerdo termine gobernando la derecha cuatro años más”

En primera instancia, el Boric se refirió a la situación política de la oposición y dijo directamente que el sector no puede volver a repetir situaciones del pasado.

“Yo creo que estamos discutiendo demasiado de siglas y poco de el para qué. Creo que hay dos límites en los que tenemos que movernos. Por un lado, no podemos repetir esa experiencia de la Nueva Mayoría, en donde un partido, la DC declaró que no se había leído el programa y por lo tanto lo boicoteó desde adentro”, sostuvo.

“Y, por otro lado, no puede ser tampoco que por nuestra irresponsabilidad y no ser capaces de ponernos de acuerdo termine gobernando la derecha cuatro años más después de todo lo que ha pasado”, añadió.

Bajo ese punto, el parlamentario dijo que “en esos márgenes tenemos que conversar y ahí las ideas son las que yo creo lo que van a hacer fructificar el dialogo. Nosotros partimos inmediatamente diciendo desmilitarización de La Araucanía y derechos a los pueblos originarios para entender que estamos en un país que es plurinacional: territorio y autonomía”.

“Un Estado cuidador en donde se haga cargo de las desigualdades de género y la discriminación de género hacia las mujeres, principalmente, y también hacia las disidencias. Un Estado que se descentralice, por eso partimos hoy desde Magallanes, donde comienza Chile, y así una serie de otros temas que vamos a ir desarrollando con el pasar de los días”, continuó.

“El pueblo mapuche siempre está disponible para dialogar”

Respecto a la situación en la región de La Araucanía, el precandidato presidencial manifestó su posición ejemplando en primera instancia con que “a 10 minutos de Temuco hay una comunidad mapuche que se llama Rucamanque, esa comunidad no tiene agua siendo que al lado de la comunidad pasaban hace poco tiempo esteros que las abastecían de agua, y no tienen agua porque las forestales se instalaron ahí y con pinos y eucaliptus se chuparon toda el agua. Las forestales en La Araucanía tienen más territorio que todas comunidades indígenas juntas, eso es inaceptable”.

“Si queremos hablar de territorio en serio, no puede ser con estas compras a medias que termina haciendo la Conadi y entrega por goteo a algunas comunidades, según como ser porten”, añadió.

“Acá lo que tenemos que restablecer es el derecho de un pueblo a vivir y habitar el territorio como ellos mejor lo entiendan. Eso se ha hecho se ha hecho en otros países, se ha hecho en Nueva Zelanda, se ha hecho en Canadá, que son los casos más exitosos; se está haciendo cada vez de mejor manera en Bolivia, que es un caso más cercano, y, por lo tanto, creo que podemos avanzar mucho en esa dimensión”, sostuvo.

Al respecto, Boric dijo que “hay que recuperar las viejas tradiciones del pueblo mapuche. Si hay un pueblo que ha demostrado a lo lardo de su historia ser capaz de dialogar, es el pueblo mapuche, y eso cuando uno revisa desde la historiografía conservadora de Chile hasta la historiografía propia mapuche, el pueblo mapuche siempre está disponible para dialogar”.

“Convoquemos a parlamentos como la vieja usanza y en esos parlamentos, grupos como Auka Mapu, la CAM, grupos como cualquier comunidad que haya revindicado diferentes territorios. Yo creo que todos tienen que participar de ese debate”, propuso.

No obstante, el parlamentario aclaró que “si hay grupos que no responden a las comunidades mapuche, que no son mapuche y que están utilizando el conflicto mapuche para vender droga, vender madera, para generar cualquier tipo de delincuencia, por supuesto, que hay que actuar con todo el rigor de la ley contra ellos. Eso a mí no me cabe ninguna duda, pero no confundamos a esos actores con el pueblo mapuche que se ha movilizado por legítimas reivindicaciones a lo largo de su historia”.

Pensiones: “Soy partidario de un modelo solidario público sin fines de lucro”

Otro tema que trató el diputado fueron las pensiones, donde dijo que “podemos caminar y mascar chicle a la vez”.

“Hoy hay un consenso bastante transversal, independiente del sector político, en que es necesario aumentar la Pensión Básica Solidaria que es entregada principalmente por aportes estatales y que hoy la Pensión Básica Solidaria, que es para la mayoría de los chilenos pensionados inferior al sueldo mínimo y en muchos casos inferior a la línea de pobreza, tiene que aumentar sustantivamente”, argumentó.

“En eso yo creo que podemos avanzar ahora ya, sin más demoras, porque los adultos mayores, quienes han trabajado toda su vida y hoy no ven que el Estado los acompañe en esta etapa de su vida me parece que lo podemos abordar de inmediato”, agregó.

Respecto a la reforma que propone para su eventual presidencial, Boric dijo que “soy partidario de un modelo solidario público sin fines de lucro. Eso significa que los ahorros, las cotizaciones nuevas ingresen a un fondo colectivo y se distribuya en función de las necesidades y también del esfuerzo personal, que haya un equilibrio entre aquello”.

“Pero, me parece que la idea de ráscate con tus propias uñas que es la con que ha funcionado el sistema chileno en donde, más encima, se castiga brutalmente a las mujeres que realizan toda la carga reproductiva y de cuidado en Chile, sencillamente no da para más y tenemos que cambiar de modo y, por cierto, las AFP no pueden seguir llenándose los bolsillos a costa del trabajo de los trabajadores”, indicó.

“El Frente Amplio tiene que recuperar el espíritu de coalición”

Tras ser consultado sobre la situación de unión del Frente Amplio, el precandidato detalló que “tuvimos una reunión directiva de Convergencia Social y el Movimiento Unir, y conversamos y estamos totalmente de acuerdo en que el Frente Amplio va a tener un solo candidato, en que la mejor manera de resolver lo vamos a ver, para que en ese momento se van a barajar los naipes de la política chilena, y además nosotros tenemos que enfrentar un proceso de junta de firma que va a ser bien difícil y lo vamos a enfrentar con harto coraje y tengo mucha confianza en que lo vamos a lograr, pero también fraternalmente”.

Bajo ese punto, Boric sostuvo que “el Frente Amplio tiene que recuperar el espíritu de coalición y dejar las peleas de lado que ya se eso hemos aprendido harto y yo creo que hay que ser autocrítico al respecto”.

“Hay que refundar Carabineros y restructurar también la relación con las Fuerzas Armadas”

Carabineros también fue un tema en la entrevista de Gabriel Boric, quien expresó directamente que “Carabineros tiene que refundarse muy estructuralmente, y no solamente Carabineros, tenemos que ir un poquito más allá. Pensemos en las Fuerzas Armadas y de Orden y de Carabineros, porque durante demasiado tiempo, durante la transición, se le permitió un nivel de opacidad a las Fuerzas Armadas y Carabineros que terminó generando que no hubiera control civil respecto a los actos que allí se realizaban”.

“Eso derivó en dos circunstancias que son tremendamente preocupantes, incluso podríamos decir tres: Uno, los terribles actos de violaciones a los derechos humanos que hemos visto en el último tiempo desencadenados, principalmente, por Carabineros; pero también una irresponsabilidad en el manejo de los recursos y opacidad en el manejo de los recursos en las Fuerzas Armadas y en Carabineros, en donde, en particular, un sector de la oficialidad se ha beneficiado de manera absolutamente ilegítima y eso tiene que parar”, sostuvo.

“Hay que refundar Carabineros y restructurar también la relación con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se restructura Carabineros? Hay propuestas muy interesantes que están sobre la mesa, propuestas desde los territorios y desde centros de estudios”, concluyó.

Sobre Comandante Ramiro: “Me parece bien que todos puedan dar su opinión”

El diputado también se refirió a la polémica entrevista a Mauricio Hernández Norambuena, cuyo nombre en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez era Comandante Ramiro, y la libertad de expresión.

Al respecto, Boric dijo que “durante nuestra juventud tuvimos la oportunidad de escuchar a mucha gente que estaba condenada, procesada por diferentes crímenes en dar su opinión”

“A mí me parece bien que todos puedan dar su opinión y que la justicia actué de manera imparcial, yo creo que Mauricio Hernández tiene derecho a establecer los comunicados que estime pertinente, pero él está condenado por delitos cometidos en Chile y en Brasil que tiene que ver con secuestro, que tienen que ver con asesinatos en democracia”, añadió.

“Hay un juicio histórico respecto al rol histórico del Frente que es una cosa, respecto al rol histórico del Frente en dictadura y respecto al rol histórico al Frente autónomo después en democracia; y otra cosa es lo que después se hizo de empezar a secuestrar gente para tratar de juntar lucas para quién sabe qué. Me parece que hay que distinguir esas cosas y creo que es legítimo que se dé ese debate, creo que es bueno que se dé ese debate”, continuó.

Sin embargo, el diputado fue enfático en señalar que “se tiene que cumplir la ley y nadie que esté condenado por secuestrar a una persona puede decir que ese secuestro es una acción reivindicativa de algo, para ganar plata den Brasil”.

“Ahora, todo preso tiene derecho a condiciones de dignidad, independiente del delito que haya cometido. Eso es algo que puede ser muy impopular, pero es un avance civilizatorio que yo creo que tenemos que defender, tanto al fin a la pena de muerte como que todos los seres humanos, independiente de su condición o independiente de los actos que hayan realizado, tienen que ser respetados en sus derechos humanos y eso creo que es tremendamente importante porque, sino no es un retroceso civilizatorio muy grave”, expresó.

Modelo económico

Finalmente, el precandidato de Convergencia Social manifestó sobre el modelo económico que le gustaría para el país y descartó mitos sobre la expropiación de la propiedad privada.

“Yo creo que en la discusión respecto a la propiedad privada muchas veces hay mucha caricatura, como que quienes somos de izquierda no neoliberal al final queremos que todo tiene que ser del Estado, eso no es así”, dijo.

“De hecho, provengo de una tradición de izquierda que se denomina en términos históricos autonomistas, que la dicotomía no es entre Estado y mercado, es más bien entre mercado y democracia, y cómo las comunidades logran administrar de mejor manera con formas de propiedad social, de propiedad privada, de propiedad comunitaria los bienes comunes que tenemos en la sociedad”, agregó.

Finalmente, el diputado dijo que “si alguien piensa que le vamos a expropiar su cepillo de dientes puede estar tranquilo, eso nadie está pensando en algo parecido”.

“En cambio, si alguien le gustaría que no se toquen las forestales para no devolverles sus tierras al pueblo mapuche, bueno, ahí vamos a tener un problema, porque yo efectivamente creo que, para poder recuperar el territorio, a veces, vamos a tener que expropiar. O llegar a acuerdo, por cierto, yo estoy, como saben, muy disponible a llegar a acuerdo cuando eso es posible, pero cuando eso no es posible tampoco vamos a ceder al chantaje de algunos sectores que claramente no quieren una solución”, concluyó.