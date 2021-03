Viña del Mar: Tribunal Electoral Regional suspendió por un mes a alcaldesa Virginia Reginato

Este viernes se conoció que el Tribunal Electoral Regional suspendió de su cargo por un mes a la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, por “notable abandono de deberes”. También se le redujo su sueldo en un 50%.

A través de un comunicado, la jefa comunal expresó que “he conducido una municipalidad realizadora que ha cambiado a Viña del Mar con obras de adelanto que están a la vista y que benefician a todos los sectores de la ciudad”.

Agregó que “soy enfática al señalar que siempre he reconocido que las cosas se pueden hacer mucho mejor, que siempre he valorado los aportes que surgen de la crítica bien intencionada y de las recomendaciones que órganos contralores han realizado a mi gestión, haciendo de cada una de estas indicaciones, una oportunidad para mejorar la gestión interna”.

“Por ello, me han dolido en lo humano, las acusaciones injustas, oportunistas y políticas que han estado presentes durante mi administración, las cuales he enfrentado con valentía, dando la cara y utilizando mi legítimo derecho a defenderme”, sostuvo Reginato.

También acusó a sus detractores de “un ataque político artero” con el fin de “hacerse de la municipalidad por vías no democráticas, como si fuera un botín político o una instancia para hacer verdaderos experimentos sociales”.

Finalmente, afirmó que “conocida la resolución del Tribunal Electoral Regional, quedan descartadas las acusaciones que se hicieron en mi contra y queda demostrado que no he abandonado mis deberes y que no he cometido faltas a la probidad. Es cierto que el Tribunal ha estimado que algunos de mis descargos no fueron suficientemente probados y, por ello, me abocaré a reforzarlos ante el Tribunal Calificador de Elecciones“.