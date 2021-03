Parlamentarios enviaron indicaciones para resolver candidaturas objetadas

Para este viernes se espera la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados que busca zanjar las próximas elecciones del 11 de abril. Para su discusión inmediata está el proyecto que aumenta de uno a dos días los comicios, en el contexto de la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, parlamentarios de oposición que legislan este proyecto de ley incluyeron dos indicaciones, con el fin de dejar dentro del proceso algunas candidaturas objetadas.

Uno de los casos involucra al actual alcalde de Renca, Claudio Castro, ya que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) falló de forma definitiva y objetó su candidatura en la que buscaba la reelección en las municipales de abril próximo. Lo anterior, ya que renunció fuera de plazo a la Democracia Cristiana para ir como independiente.

La diputada PPD Andrea Parra señaló que “hay un error legislativo, no es un error de los candidatos. No es posible que un día tengamos candidato, que presentaron su renuncia en el último día que la ley les acreditaba y que algunos sí iban a ir a poder a la elección y otros no. Eso es inaceptable en un país democrático y nosotros con estas indicaciones esperamos corregir esos casos“.

Desde el oficialismo, el diputado RN Andrés Celis se mostró contrario a la iniciativa y subrayó que “aquí la justicia electoral se pronunció. Me parece que esto se traduce en una incerteza jurídica y por lo mismo hice reserva de constitucionalidad“.