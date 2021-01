Los descargos del alcalde Daniel Jadue: “Esta investigación no va a llegar a absolutamente nada”

En entrevista con ADN, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hizo sus descargos tras la publicación de un reportaje acerca de la investigación que el Ministerio Público realiza en su contra por presunta corrupción, en el denominado caso de luminarias led.

Según La Tercera, el asesor jurídico del jefe comunal, Ramón Sepúlveda, recibió boletas de honorarios falsas con aporte ilegal por parte de Itelecom Holding SPA, empresa que es indagada por la Fiscalía y cuyo dueño, León Marcelo Lefort, se encuentra en prisión por sobornar a funcionarios públicos vinculados a estas licitaciones.

El artículo revela el contenido de audios que fueron captados por la PDI y que se trata —de acuerdo al escrito– de una conversación entre Lefort y Sepúlveda. Más tarde, un segundo reportaje del mismo medio aseguró que Ramón Sepúlveda emitió 10 boletas por un total de $25,9 millones, entre diciembre de 2017 y mayo de 2020, a la empresa Itelecom.

ADN se contactó con Jadue para conocer sus impresiones y el alcalde señaló que el artículo “lo que hace es relacionar cosas que no tienen relación, convertir unas cosas en otras y tratar de responsabilizarme por cosas que nada tienen que ver conmigo“.

Consultado sobre si este caso mermará sus aspiraciones políticas, el jefe comunal remarcó que “esto no frustra ninguno de los desafíos que hemos emprendido en el futuro. Mañana (lunes) voy a inscribir mi candidatura a la reelección en Recoleta, y si el pueblo de Chile luego me plantea algún desafío mayor también lo voy a asumir, porque esta investigación no va a llegar a absolutamente nada“.

Daniel Jadue también aludió a la donación de Itelecom de $50 millones a la Corporación Cultural de Recoleta, para la realización del festival Womad 2019.

“Tratar de convertir una donación que se hace a través de un certificado de donaciones culturales, que es el certificado número 40 del año 2020, que es con fines culturales, a partir de la ley 18.985, que además tiene como respaldo un flujo bancario hasta donde va el último peso, pero la plata donada no puede ser convertida en un acto irregular“, aseveró.

Sobre ese punto, añadió que “eso es quizás no valorar lo que es la cultura y tratar de ensuciar una herramienta legal sólo para dañar a una persona, me parece sumamente inapropiado y además que tiene una motivación. Tratar de convertir eso además en algo relacionado con una licitación que se adjudica ocho meses antes y en donde la municipalidad había sido auscultada por Contraloría, acredita que la licitación no tiene ninguna observación y además se la adjudica, a diferencia de otros municipios, a la propuesta más barata de las que llegan.”.

“Hay otras comunas de estas 22 que están siendo investigadas, que teniendo siete ofertas más baratas efectivamente adjudican a la de esta empresa que está siendo investigada por delitos de cohecho y soborno“, subrayó Jadue en su explicación.

En ese sentido, afirmó que “tratar de meter a las 22 municipalidades en el mismo saco de estas dos, en donde ya había antecedentes concretos, es una maña, es una operación política que busca sencillamente enlodar y hacer responsable a alguien por las acciones de otros“.

El alcalde también recordó que Ramón Sepúlveda es el abogado de la querella que el mismo Jadue presentó en contra del Presidente Sebastián Piñera y el exministro Jaime Mañalich. Acerca de esta situación, anunció que “hay otros abogados patrocinantes que van a seguir con la causa y él va a suspender la participación en la misma, hasta que esto se aclare“.