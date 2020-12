Diego Paulsen anunció su retiro de la política: “Los costos familiares han sido demasiado altos”

No va más. El día después de sortear con éxito un nuevo intento de la oposición por censurar la mesa que lidera, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen (RN), anunció que no irá a la reelección del cargo, e incluso, adelantó que se retira de la política.

Así lo comentó en conversación con diario La Segunda: “he decidido retirarme de la política. Podría repostularme, pero no lo haré”, aseguró el parlamentario que representa al Distrito N°22 de la Región de la Araucanía.

“En mi primer período parlamentario nacieron mis mellizos (hoy de cinco años). Los veía tan poco y eran tan chiquititos, que no me reconocían; yo no era parte de sus vidas. No podía hacerlos dormir ni darles de comer”, comentó al citado medio.

El cargo público que sostiene desde el 2013, aseguró ha tenido altos costos familiares: “como parlamentario he podido ayudar a mucha gente. Ha valido la pena ver la felicidad de una familia recibiendo su casa propia. Pero mis costos familiares han sido demasiado altos“, esgrimió.

“Aunque cuento con el tremendo apoyo de la Vale, mi señora, me he perdido momentos únicos, como los cumpleaños de mis hijos, de mi mujer o el primer día del jardín de los niños. Nunca me imaginé que sería tan duro ser diputado de regiones“, agregó.

Respecto a la votación del pasado martes, Paulsen comentó que “la votación fue una muestra de respaldo al trabajo serio que hemos realizado como mesa de la Cámara, pensando siempre en el bienestar del país, en el respeto a las instituciones y a la Constitución”, aseguró.

“Después de los 50 años me encantaría ser alcalde de alguna comuna de mi región”, cerró adelantando que no ve definitiva su salida del mundo político.