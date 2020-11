Gobierno no descartó ir al TC si avanza retiro de fondos de las AFP de diputados: “Queremos que se apruebe el proyecto que nosotros pusimos”

Asegurando que “queremos que se apruebe el proyecto que nosotros pusimos, el de la trampa constitucional por supuesto que estamos evaluando que no se siga usando esa trampa como una vía permanente”, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió la mañana de este viernes en ADN Hoy a la postura del Ejecutivo ante la iniciativa que avanza en el Senado del segundo retiro de ahorros desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

Al respecto, el vocero agregó que el gobierno está dispuesto a conversar, indicando que “va a haber retiro, pero queremos que sea con una restricción para las altas rentas, y para quienes más lo necesitan“.

En ese sentido explicó que “nosotros creemos como gobierno que no es una buena política sacar los retiros, pero el proyecto que pusimos es para que haya un proyecto de 10% por la vía legal. No es el concepto que quiero instalar, creemos que no es una política adecuada, entendemos que hay inmensa mayor parte del parlamento que lo quiere hacer y de la ciudadanía que lo quiere y por eso presentamos un proyecto para que se haga por la vía legal”.

Así, reiteró que para el Ejecutivo la idea de sacar ahorros desde los fondos de pensiones no es lo adecuado ya que se afectan las jubilaciones, indicando que se debería avanzar en la reforma al sistema previsional, y no volver a caer en lo que denominó “trampa constitucional”.

“No es que estemos en contra del retiro antes, queremos mejorar las pensiones de todos los chilenos, sacar los fondos de pensiones no es la vía, si se aprueba como está en la Cámara de Diputados habría cuatro millones de personas que no tendrían nada en sus fondos. Esto va en la linea contraria, si se hubiera aprobado la reforma a pensiones ya habríamos tenido un aumento de 800 mil personas en sus pensiones”, puntualizó.