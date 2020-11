Se declaró “en reflexión”: Intendente del Biobío no descartó renunciar al cargo para postular a elecciones parlamentarias

Se acerca el 21 de noviembre, plazo que las autoridades regionales tienen para renunciar a sus cargos en el caso de querer postular en las próximas elecciones parlamentarias. En ese contexto, los rumores sobre la salida del intendente de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, son cada vez más fuertes. Es así como algunas versiones sostienen que la máxima autoridad regional ya había presentado su renuncia, la que se oficializará en los próximos días.

Pero fue el mismo Giacaman que salió al paso de estos dichos y aclaró que a la fecha no ha presentado su renuncia, aunque no descartó que pudiera hacerlo, esto debido a que se encuentra en un estado de reflexión.

“Hasta aquí no he tomado ninguna decisión, de hecho, no he presentado carta de renuncia, no he escrito nada. Me podría declarar como en reflexión. Creo en el servicio público, creo en la política y por eso mismo estoy como intendente y he tratado desde este rol servir de la mejor manera a la región”, señaló la autoridad.

Leer también Política Se suma a la carrera parlamentaria: Miguel Becker renunció a la alcaldía de Temuco tras 12 años en el cargo Política Ministro Delgado respaldó postura del Gobierno ante segundo retiro del 10%: “La gente necesita tener certeza de sus pensiones futuras” Regional Colegio Médico del Biobío respaldó críticas del intendente Giacaman sobre el plan del Gobierno “Fondéate en tu casa”

También afirmó que “la vida es dinámica, pero diría que es un proceso de reflexión lo que estoy viviendo y efectivamente es lo que estoy haciendo. Mientras tanto, seguimos trabajando con toda la fuerza, ocupado más que preocupado del tema sanitario, ocupado de nuestros emprendedores, ocupado de todos los quehaceres que nuestra región requiere”.

Uno de los nombres que se barajan para reemplazar a Giacaman es el del consejero regional y exalcalde de Concepción de la UDI, Patricio Kuhn.

Precisamente desde el gremialismo, el diputado Sergio Bobadilla criticó que el tema se siga dilatando, sosteniendo que no le hace bien a la región continuar de esta manera. De hecho, el parlamentario afirmó que dio algunos nombres como posible reemplazo de Giacaman dentro del Gobierno.

“La verdad es que está en su derecho declararse en ese estado, pero creo que seguir dilatando una decisión como esta no le hace bien a la región ni al país, que las autoridades que yo supongo debieran tener una decisión tomada no la comuniquen y eso sin duda que es perjudicial”, subrayó el parlamentario.

También hubo versiones que afirmaban que Sergio Giacaman postularía al cargo de gobernador regional, lo que en definitiva no ocurrió. Se espera que esta semana el intendente del Biobío confirme si continúa o no en el cargo.