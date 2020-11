Diputado de RN, Camilo Morán, y segundo retiro de AFP: “He decidido que voy a votar a favor”

El diputado Camilo Morán (RN) confirmó este lunes que votará a favor del proyecto de segundo retiro de AFP, que se discutirá este martes en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Quiero anunciar que he decidido que voy a votar a favor del segundo retiro del 10% de las AFP. Y esto es con o sin las indicaciones que hemos presentado de mi sector“, comunicó a través de un video en su cuenta de Twitter.

“Mi voto está. A partir de ahora vamos a trabajar para que la medida sea transversal y tenga un apoyo mayoritario en Chile Vamos“, expresó.

“Admito que la opción no me gusta, no es lo mejor, pero se trata de un voto humanitario. Por más que digamos que las condiciones van a mejorar, eso se ve bonito en una planilla excel, pero no en la realidad de la gente”, indicó.

“En el trámite ha faltado mayor compromiso de parte del ministro de Hacienda. A punta de torpezas solo ha logrado que aumente el apoyo al retiro”, criticó.

“Si esto se aprueba, el Gobierno no debería llevarlo al Tribunal Constitucional, hay que poner los esfuerzos en que el retiro sea eficiente”, concluyó Morán.