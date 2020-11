Diputado Walker y críticas contra ministro Briones por solicitud de datos personales: “No tiene sentido continuar con las acusaciones constitucionales”

Esta semana estuvo marcada —entre otros temas— por el debate en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados en torno al segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Tras una extensa discusión que tomó días, finalmente el proyecto fue despachado a la Sala y se espera que este martes comience la discusión en el Hemiciclo, la que se prevé será maratónica.

En conversación con ADN, el diputado DC y presidente de la comisión de Constitución, Matías Walker, se refirió a las vertientes que ha tenido este debate, especialmente la polémica que protagoniza el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien envió un oficio a la Superintendencia de Pensiones para solicitar los datos —incluyendo la cédula de identidad— de quienes realizaron el primer retiro de fondos.

“Consideramos que son datos personales de los afiliados, no estamos hablando de recursos públicos y eso es un componente muy importante que hay que tener en cuenta. Estamos hablando de ahorros previsionales que son de los afiliados, más de 10 millones que hicieron uso de un derecho constitucional”, señaló Walker.

También fue crítico con el accionar de Briones: “Que el ministro de Hacienda pida el nombre, el RUT de los afiliados, pareciera ser un acto intimidatorio más que estadístico. Obviamente que el ministro podría pedir datos globales a la Superintendencia con fines estadísticos, pero pedir datos personales, a nuestro juicio, vulnera la ley de protección de datos”.

Consultado sobre una eventual acusación constitucional contra el titular de Hacienda, Walker puntualizó que “creo que no tiene sentido continuar con las acusaciones constitucionales. Efectivamente una de las causales de una acusación es una infracción legal de un ministro de Estado”.

“En este caso, tenemos una diferencia con el ministro respecto de la interpelación de la ley. Espero que el asunto lo zanje la Contraloría, el Consejo para la Transparencia. Pero me parecería un despropósito una acusación constitucional”, auguró el diputado de la DC.

“No es un proyecto contra el Gobierno”

Walker también hizo un repaso de lo que fue la discusión en la comisión que preside e hizo algunas advertencias en torno a lo que será el pronunciamiento de la Sala. “Necesitamos más de 93 votos, no bastan los 82 votos que tiene la oposición y yo confío que vamos a tener una gran votación el día martes, una votación transversal“, subrayó.

“Yo lo he dicho, este no es un proyecto contra el Gobierno”, continuó. “Es un proyecto a favor de los ciudadanos, especialmente de sectores medios, sectores vulnerables que lo están pasando mal. ¿Por qué los diputados de Gobierno se han sumado a este retiro? Porque ven que se termina el Ingreso Familiar de Emergencia, el Gobierno ha dicho claramente que no va a renovar ese instrumento, no va a establecer un nuevo Bono Clase Media ni nuevos préstamos blandos y por lo tanto los diputados de Gobierno han entendido que tenemos que darle esta posibilidad a la gente de elegir“.

El parlamentario afirmó lamentar “la actitud del Gobierno”, quien ha rechazado en reiteradas ocasiones el avance de esta iniciativa. Sin embargo, confía en que la respuesta del Congreso Nacional será distinta: “Mi apuesta es que va a ser tan grande la mayoría que vamos a tener el martes en la sala de la Cámara, que vamos a tener una sesión hasta las diez de la noche, donde todos los diputados que quieran intervenir van a poder hablar por tres minutos”.

Además, señaló que “estoy seguro que lo mismo va a ocurrir en el Senado, que el Gobierno finalmente no va a querer de alguna manera enfrentarse a la gran mayoría ciudadana que apoya este proyecto y no va a recurrir al Tribunal Constitucional“.

“Espero que el Gobierno, después del resultado del 25 de octubre logre empatizar más con la ciudadanía, logre entender que las decisiones hay que tomarlas pensando en la gente y no en sus propias ideologías respecto de una moción que es absolutamente constitucional”, sentenció Walker.